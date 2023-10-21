УЕФА оштрафовал Литву за антипутинскую кричалку фанатов – реакция лидера сборной

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Литвы на €10 тыс. за антипутинское скандирование ее фанатов на одном из поединков отбора на Евро-2024.

Однако один из лидеров национальной сборной Юстас Ласицкас в своем Instagram призвал болельщиков не останавливаться, подчеркнув, что литовские футболисты заплатят штрафы из своих премий, если придется.

Федерация футбола Литвы была оштрафована после игры против Сербии в сентябре.

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В то же время там заявили, что будут подавать апелляцию на решение УЕФА.

В конце сентября федерации футбола Польши, Латвии, Литвы и Швеции сообщили, что не будут играть против российских команд, несмотря на решение УЕФА вернуть к соревнованиям российские юношеские команды U-17.

Источник: LRT

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