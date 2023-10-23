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Ничего нет, полный хаос: Сабо разнес игру Динамо после второго подряд поражения в УПЛ

Йожеф Сабо
Фото: УНИАН

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал второе подряд поражение киевского клуба в рамках чемпионата Украины.

В воскресенье, 22 октября, киевское Динамо не справилось на своем поле с Днепром-1, уступив со счетом 0:1.

Сабо отдельно выделил работу главного тренера днепровского клуба Юрия Максимова, а вот игру Динамо назвал “полным хаосом”.

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— Все время (игроки Динамо, — Ред.) хотят пробиться через центр поля, там где скопление соперников. Там можно забить только в одно касание. Фирменные динамовские фланговые атаки с забеганиями — было несколько, но в центре уже никто не реагировал на эти передачи. Так нельзя — только через центр.

Буяльский обыгрывает и идет в центр. Почему нельзя идти через фланги? Сделать забегание на скорости с последующим пасом в центр, не обязательно простреливать. Но ничего этого нет. Полный хаос, — сказал Сабо.

По его словам, никого из игроков киевского клуба он не может отметить со знаком плюс.

Поражение от Днепр-1 для киевского клуба стало вторым подряд в рамках УПЛ. После восьми сыгранных туров, имея три игры в запасе, подопечные Мирчи Луческу занимают седьмое место в турнирной таблице.

Динамо проиграло второй матч подряд в рамках УПЛ. После восьми сыгранных поединков команда Мирчи Луческу занимает седьмое место в турнирной таблице с 15 очками. Днепр-1 (18 очков) переместился на шестую позицию.

В лидерах чемпионата Кривбасс (23 очка в 11 матчах), Полесье (22 очка в 11 матчах) и Шахтер (очко в 10 матчах).

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Источник: УПЛ ТБ

Динамо, Йожеф Сабо, УПЛ, Футбол
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