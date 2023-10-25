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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Барселона обыграла Шахтер в третьем туре юношеской Лиги УЕФА

Барселона - Шахтар Ліга УЄФА
Фото: ФК Шахтер

Шахтер U-19 уступил сверстникам из каталонской Барселоны в рамках матча группового этапа юношеской Лиги УЕФА.

Игра на стадионе имени Йогана Кройфа, который расположен на клубной базе Барсы, завершилась в пользу хозяев поля — 2:0.

Счет в матче на 15-й минуте открыл немецкий хавбек Барселоны Ноа Дарвих, который удачно сыграл на добивании после рикошета. Шахтер ответил ударом в створ ворот, но выручил голкипер каталонцев.

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Во втором тайме горняки снова имели возможность сравнять счет, но удачно сыграл вратарь. Зато в конце матча Шахтер пропустил во второй раз. На этот раз забил Хуан Эрнандес.

В другом матче группы в Лиге УЕФА Порту U-19 разгромили сверстников из Антверпена со счетом 4:1.

Турнирную таблицу возглавляют юноши из Барселоны (9 очков), следом идет Брага (6) и Шахтер (3). Юношеская команда Антверпена пока без очков.

В предыдущем туре группового этапа Лиги УЕФА Шахтер U-19 одержал волевую победу над Антверпеном U-19 со счетом 2:1.

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Барселона, УЕФА, Шахтар
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