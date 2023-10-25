Барселона обыграла Шахтер в третьем туре юношеской Лиги УЕФА

Шахтер U-19 уступил сверстникам из каталонской Барселоны в рамках матча группового этапа юношеской Лиги УЕФА.

Игра на стадионе имени Йогана Кройфа, который расположен на клубной базе Барсы, завершилась в пользу хозяев поля — 2:0.

Счет в матче на 15-й минуте открыл немецкий хавбек Барселоны Ноа Дарвих, который удачно сыграл на добивании после рикошета. Шахтер ответил ударом в створ ворот, но выручил голкипер каталонцев.

Сейчас смотрят

Во втором тайме горняки снова имели возможность сравнять счет, но удачно сыграл вратарь. Зато в конце матча Шахтер пропустил во второй раз. На этот раз забил Хуан Эрнандес.

В другом матче группы в Лиге УЕФА Порту U-19 разгромили сверстников из Антверпена со счетом 4:1.

Турнирную таблицу возглавляют юноши из Барселоны (9 очков), следом идет Брага (6) и Шахтер (3). Юношеская команда Антверпена пока без очков.

В предыдущем туре группового этапа Лиги УЕФА Шахтер U-19 одержал волевую победу над Антверпеном U-19 со счетом 2:1.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.