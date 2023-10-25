Экс-легионер Шахтера мечтает вернуться в Россию, потому что “страна очень нравится”

Экс-игрок донецкого Шахтера Луис Адриано, который сейчас выступает за бразильский Интернасьональ, заявил, что после завершения текущего контракта с клубом хочет вернуться в Россию.

Об этом он сказал во время интервью Telegram-каналу Фабио Алейшо.

— Когда закончится мой контракт с Интернасьоналем, я буду рад вернуться играть в Россию! Страна, которая мне очень нравится и где у меня много друзей. Так что я бы хотел снова сыграть в России, да, — сказал Адриано.

По словам 36-летнего футболиста, он хочет поиграть на высоком уровне еще четыре года. Он добавил: Я бы сделал это, если бы у меня была возможность снова сыграть в России.

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— У меня всегда есть приглашения от друзей вернуться в Россию и навестить их, но мне было очень трудно сбалансировать даты из-за своей рутины. Но однажды я приеду в Москву, это будет одно удовольствие, — заявил он.

Луис Адриано защищал цвета Шахтера с 2007-го по 2015 год. В составе горняков он провел 266 матчей и отметился 128 голами. Бразилец является лучшим бомбардиром в истории донецкого клуба.

Затем он перебрался в итальянский Милан, подписав с россонери 5-летний контракт. Издание La Repubblica по итогам сезона назвало его худшим игроком Серии А. Затем он перебрался в московский Спартак, в котором провел два сезона. Также играл за турецкий Антальяспор и бразильский Палмейрас.

Источник: Фабио Алейшо

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