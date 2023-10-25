Футболист Пике упал в двухметровую яму – фанаты вспомнили “проклятие” Шакиры

Бывшая звезда каталонской Барселоны Жерар Пике упал в яму возле сцены во время открытия своего турнира Kings League Americas в Мексике.

Kings League — это турнир, который Пике основал в Барселоне в 2022 году, и который сейчас стремится перенести на территорию Северной Америки.

36-летний Пике присутствовал на открытии турнира в Мехико, а после окончания мероприятия пошел в сторону юного болельщика, который просил его об автографе.

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Когда он шел, то слушал голосовое сообщение на телефоне, не заметил щель между сценой и заграждением и упал в двухметровую яму.

На опубликованном видео в социальных сетях видно, как Пике полностью исчез из поля зрения, заставив фанатов с тревогой смотреть через заграждение, чтобы убедиться, что он не пострадал.

GRAVE: Gerard Pique, ex-marido de Shakira e ex-jogador do Barcelona, se encaminha para assinar a camisa de um jovem quando de repente o inesperado acontece. pic.twitter.com/WTYy9pIHkK — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 25, 2023

Впоследствии выяснилось, что с экс-футболистом все в порядке. Через несколько часов после этого Жерар смеялся над своим падением в соцсети Х, назвав это магическим трюком.

Truco de magia. — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 25, 2023

В социальных сетях пользователи шутили, вспоминая его бывшую возлюбленную певицу Шакиру и якобы ее “проклятие”.

Оставь сцену Шакире;

Так выглядит Waka Waka (гимн ЧМ-2010 в исполнении певицы, — Ред. );

); Видимо, увидел в толпе Шакиру и исчез.

Пике и Шакира были вместе 11 лет. У них есть двое общих детей. В 2022 году стало известно об их расставании после того, как выяснилось, что футболист изменял певице с 23-летней моделью Кларой Чиа.

В январе 2023 года Шакира представила песню BZRP Music Session #53, в которой высмеяла Жерара Пике и его новые отношения. Трек за сутки набрал 67 млн просмотров.

Фото: Kings League

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