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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Футболист Пике упал в двухметровую яму – фанаты вспомнили “проклятие” Шакиры

Жерар Піке впав у яму

Бывшая звезда каталонской Барселоны Жерар Пике упал в яму возле сцены во время открытия своего турнира Kings League Americas в Мексике.

Kings League — это турнир, который Пике основал в Барселоне в 2022 году, и который сейчас стремится перенести на территорию Северной Америки.

36-летний Пике присутствовал на открытии турнира в Мехико, а после окончания мероприятия пошел в сторону юного болельщика, который просил его об автографе.

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Когда он шел, то слушал голосовое сообщение на телефоне, не заметил щель между сценой и заграждением и упал в двухметровую яму.

На опубликованном видео в социальных сетях видно, как Пике полностью исчез из поля зрения, заставив фанатов с тревогой смотреть через заграждение, чтобы убедиться, что он не пострадал.

Впоследствии выяснилось, что с экс-футболистом все в порядке. Через несколько часов после этого Жерар смеялся над своим падением в соцсети Х, назвав это магическим трюком.

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В социальных сетях пользователи шутили, вспоминая его бывшую возлюбленную певицу Шакиру и якобы ее “проклятие”.

  • Оставь сцену Шакире;
  • Так выглядит Waka Waka (гимн ЧМ-2010 в исполнении певицы, — Ред.);
  • Видимо, увидел в толпе Шакиру и исчез.

Пике и Шакира были вместе 11 лет. У них есть двое общих детей. В 2022 году стало известно об их расставании после того, как выяснилось, что футболист изменял певице с 23-летней моделью Кларой Чиа.

В январе 2023 года Шакира представила песню BZRP Music Session #53, в которой высмеяла Жерара Пике и его новые отношения. Трек за сутки набрал 67 млн просмотров.

Фото: Kings League

Жерар Пике, Футбол, Шакира
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