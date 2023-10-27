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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Футболиста сборной Италии дисквалифицировали на 10 месяцев из-за ставок на матчи

Сандро Тоналі
Фото: Depositphotos

Футболиста английского Ньюкасла и сборной Италии Сандро Тонали дисквалифицировали на 10 месяцев за участие в нелегальных ставках.

Это рассказал президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

Адвокаты Тонали и федеральные прокуроры Итальянской федерации футбола (FIGC) достигли соглашения, по которому полузащитника дисквалифицировали всего на 18 месяцев, восемь из которых условно.

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Это означает, что футболист пропустит остаток текущего сезона и финальную часть Евро-2024, в случае попадания туда скуадры адзурры.

Кроме того, Тонали должен заплатить штраф в размере €20 тыс. и пройти обязательный курс реабилитации от лудомании, который игрок уже начал с психиатром-экспертом. Он также должен принять участие в 16 публичных встречах в Италии и за ее пределами, организованных федерацией в сфере профилактики или восстановления от игровой зависимости.

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Федеральная прокуратура будет осуществлять контроль за соблюдением этих обязательств футболистом и в случае выявления нарушений будет принимать меры в пределах своей компетенции.

Во время допроса в прокуратуре Турина Тонали признался, что делал ставки на матчи Милана, когда выступал за россонери.

Итальянские СМИ сообщали, что 23-летний Тонали раскаялся и начал работать со следствием по делу о нелегальных ставках.

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Источник: Sky Sports
Азартні ігри, Сборная Италии, Ньюкасл, Футбол
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