Промоутер Джошуа считает, что Усик не успеет подготовиться к бою 23 декабря

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик не успеет подготовиться к бою за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, если датой боя назначат 23 декабря.

Об этом заявил Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, в интервью Boxing Social.

По словам Хирна, Усик еще даже не начал тренироваться к декабрьскому бою, который может состояться через восемь недель.

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— Я думаю, что Тайсон Фьюри это понимает, и сейчас Фьюри собирается пристыдить Усика, если он не сможет выйти на ринг 23 декабря. Я знаю, что после боя с Дюбуа у него (Усика, — Ред.) было несколько повреждений. Что такое 23 декабря, восемь недель? Усик даже не в лагере. Итак, восемь недель на подготовку к бесспорному бою? Усик уже говорил, что ему надо 14 недель, — сказал Хирн.

По словам промоутера, саудиты хотят провести бой между Усиком и Фьюри именно 23 декабря.

— Деньги будут огромные, поэтому его (Усика, — Ред.) могут заставить к этому. Саудиты скажут: Мы хотим провести бой в этот день. Возможно, Фьюри знает, что Усик не будет на 100% готов на 23 декабря, но из-за денег он все равно может согласиться драться 23 декабря, — отметил Хирн.

29 сентября стало известно, что Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона в хевивейте. Поединок состоится в саудовском Рияде.

Ожидается, что андекард перед боем Усик — Фьюри будет большим. К примеру, британец Энтони Джошуа заявил, что может провести бой с Деонтеем Уайлдером в андеркарде. 34-летний боксер сказал, что готов выйти на ринг в декабре и марте-апреле.

Источник : Boxing Social

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