Таблица коэффициентов УЕФА: Украина сохранила свою позицию, хотя не набрала очков

После третьего еврокубка УЕФА обновил таблицу клубных коэффициентов. Украина в рейтинге сохранила 17-ю позицию.

Из двух украинских клубов, продолжающих выступления в еврокубках, на этой неделе свой матч проводил только донецкий Шахтер, который уступил Барселоне (1:2) в Лиге чемпионов. Матч Лиги конференций между Маккаби Тель-Авив и луганской Зарей перенесли на 25 ноября.

Таким образом Украина не набрала очков в таблице коэффициентов и сейчас имеет показатель в 26.600 балла.

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В сезонном рейтинге украинские клубы на пятерых заработали 2.700 балла.

Также Украина сохраняет отрыв в 0.225 очка от 18-й позиции, на которой находится Израиль, поскольку матчи представителей этой страны были перенесены на другие даты.

В таблице Украину опережает Сербия на 1.175 балла (в третьем туре три команды проиграли), а также Норвегия на 1.275 балла (две команды Мольде и Буде-Глимт одержали победы).

Напомним, что команды, которые займут места с 16-го, не будут иметь более четырех представителей в еврокубках.

В третьем туре группового этапа ЛЧ Шахтер минимально уступил Барселоне на выезде со счетом 1:2. За горняков на Эстадио Олимпико забивал Георгий Судаков.

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