Украинка Киченок выбыла из малого Итогового турнира, проиграв два матча
Украинской теннисистке Людмиле Киченок не удалось защитить титул в парном разряде на малом Итоговом турнире-2023 в китайском Чжухае.
В паре с норвежкой Ульрикке Эйкери 31-летняя украинка потерпела второе поражение подряд на стадии группового этапа и завершила свои выступления на WTA Elite Trophy-2023.
Украинско-норвежский дуэт уступил японке Мию Като и индонезийке Альдили Сутджиади в трех сетах — 6:3, 6:7 (5:7), 10:6.
Второе поражение подряд означает, что Киченок потеряла шансы выйти в финал, а значит, она не сможет защитить титул чемпионки, который дважды подряд получала в 2018 году в паре с сестрой Надеждой и в 2019-м — со словенкой Андреей Клепач.
Малый итоговый турнир-2023 проходит впервые за четыре года. Финал запланирован на 29 октября.
Като и Сутджиади определят путевку в финал турнира в очном противостоянии с китайским дуэтом Ван Сию и Сюй Ифань. Победитель разыграет титул с первыми сеяными бразильянкой Беатрис Хаддад Маей и “нейтральной” россиянкой Вероникой Кудерметовой.
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