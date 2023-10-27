Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко Дню украинского языка и письменности
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинка Киченок выбыла из малого Итогового турнира, проиграв два матча

Людмила Кіченок Ульрікке Ейкері
Фото: Getty Images

Украинской теннисистке Людмиле Киченок не удалось защитить титул в парном разряде на малом Итоговом турнире-2023 в китайском Чжухае.

В паре с норвежкой Ульрикке Эйкери 31-летняя украинка потерпела второе поражение подряд на стадии группового этапа и завершила свои выступления на WTA Elite Trophy-2023.

Украинско-норвежский дуэт уступил японке Мию Като и индонезийке Альдили Сутджиади в трех сетах — 6:3, 6:7 (5:7), 10:6.

Сейчас смотрят

Второе поражение подряд означает, что Киченок потеряла шансы выйти в финал, а значит, она не сможет защитить титул чемпионки, который дважды подряд получала в 2018 году в паре с сестрой Надеждой и в 2019-м — со словенкой Андреей Клепач.

Малый итоговый турнир-2023 проходит впервые за четыре года. Финал запланирован на 29 октября.

Като и Сутджиади определят путевку в финал турнира в очном противостоянии с китайским дуэтом Ван Сию и Сюй Ифань. Победитель разыграет титул с первыми сеяными бразильянкой Беатрис Хаддад Маей и “нейтральной” россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Підсумковий турнір WTA, Теннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Белорусы, не туда пишете! Серена Уильямс обрезала фанатку Лукашенко с совместного фото
Украинка Киченок выбыла из малого Итогового турнира, проиграв два матча
Украинка Киченок отобралась на малый Итоговый турнир WTA: с кем сыграет
Людмила Кіченок
Обыграла обидчицу другой украинки: Цуренко вышла в полуфинал в Тунисе
Леся Цуренко
Играем лучше, когда пылает Крымский мост: теннисистки из Евпатории о взрывах на полуострове
Надія та Марина Колб
37-летний Надаль выступит на Australian Open после года отсутствия из-за травмы
Рафаель Надаль

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Украинка Киченок выбыла из малого Итогового турнира, проиграв два матча
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Украинка Киченок выбыла из малого Итогового турнира, проиграв два матча
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Украинка Киченок выбыла из малого Итогового турнира, проиграв два матча
250 авиабомб по селу Луганщины | Вживую с Донбасса | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Украинка Киченок выбыла из малого Итогового турнира, проиграв два матча
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь