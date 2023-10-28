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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Дубль Беллингема помог Реалу совершить камбэк в матче с Барселоной

Джуд Беллінгем
Фото: Getty Images

Мадридский Реал одержал волевую победу над каталонской Барселоной в центральном матче 11-го тура испанской Ла Лиги.

Игра на Эстадио Олимпико в Барселоне завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Подопечные Хави Эрнандеса размочили нули на табло уже на шестой минуте после удара Илкая Гюндогана, который воспользовался ошибкой опорника мадридцев Орельена Чуамени и вывел Барсу вперед.

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Через десять минут хозяева могли удваивать преимущество, но мадридцев после удара Фермина Лопеса спасла стойка.

Во втором тайме, когда сливочным удалось перехватить инициативу, на 68-й минуте Джуд Беллингем попал в ворота Марка-Андре тер Штегена примерно с 30 метров.

Когда казалось, встреча завершится ничьей, Беллингему удалось оформить дубль на второй компенсированной минуте ко второй половине встречи и принести победу Реалу.

Благодаря этим голам 20-летний Джуд Беллингем стал пятым англичанином, который забивал гол в Эль Класико после Лори Каннингема, Гари Линекера, Стива Макманамана и Майкла Оуэна.

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Победа сливочных позволила им опередить в турнирной таблице Жирону по разнице забитых и пропущенных мячей и на четыре очка оторваться от Барселоны, которая занимает третье место в Ла Лиге.

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Барселона, Прімера, Реал Мадрид, Футбол
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