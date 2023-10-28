Дубль Беллингема помог Реалу совершить камбэк в матче с Барселоной
Мадридский Реал одержал волевую победу над каталонской Барселоной в центральном матче 11-го тура испанской Ла Лиги.
Игра на Эстадио Олимпико в Барселоне завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
Подопечные Хави Эрнандеса размочили нули на табло уже на шестой минуте после удара Илкая Гюндогана, который воспользовался ошибкой опорника мадридцев Орельена Чуамени и вывел Барсу вперед.
Через десять минут хозяева могли удваивать преимущество, но мадридцев после удара Фермина Лопеса спасла стойка.
Во втором тайме, когда сливочным удалось перехватить инициативу, на 68-й минуте Джуд Беллингем попал в ворота Марка-Андре тер Штегена примерно с 30 метров.
Когда казалось, встреча завершится ничьей, Беллингему удалось оформить дубль на второй компенсированной минуте ко второй половине встречи и принести победу Реалу.
Благодаря этим голам 20-летний Джуд Беллингем стал пятым англичанином, который забивал гол в Эль Класико после Лори Каннингема, Гари Линекера, Стива Макманамана и Майкла Оуэна.
Победа сливочных позволила им опередить в турнирной таблице Жирону по разнице забитых и пропущенных мячей и на четыре очка оторваться от Барселоны, которая занимает третье место в Ла Лиге.
Загрузка
Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.Татьяна Доцяк