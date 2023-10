Исторический поединок: в США провели титульный женский бой в боксе в “мужском” формате

В Соединенных Штатах состоялся исторический поединок в женском боксе. Впервые с 2007 года бой за титул чемпионки мира провели по “мужскому” формату, то есть — 12 раундов по три минуты каждый.

На ринге встречались пуэрториканка Аманда Серрано, обладательница титулов WBO, WBC, WBA и IBF во втором полулегком весе, и бразильянка Данила Рамос, обязательная претендентка по версии WBO.

Серрано удалось сохранить свои титулы. 35-летняя боксерка одержала победу единогласным решением судей.

Обычно женские поединки состоят из 10 двухминутных раундов. Последний раз титульный бой, который длился 12 трехминутных раундов, состоялся в 2007 году. Тогда Лейла МакКартер провела два таких поединка, победив Донну Биггерс и Мелису Эрнандес.

35-летняя Серрано сказала после боя, что “на самом деле не почувствовала разницы”.

Бразильянка Рамос сказала, что она “знала, что пришло время” принять участие в историческом поединке. Она сказала, что всегда была женщиной, которая боролась за равенство и права женщин.

