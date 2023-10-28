Исторический поединок: в США провели титульный женский бой в боксе в “мужском” формате

В Соединенных Штатах состоялся исторический поединок в женском боксе. Впервые с 2007 года бой за титул чемпионки мира провели по “мужскому” формату, то есть — 12 раундов по три минуты каждый.

На ринге встречались пуэрториканка Аманда Серрано, обладательница титулов WBO, WBC, WBA и IBF во втором полулегком весе, и бразильянка Данила Рамос, обязательная претендентка по версии WBO.

Серрано удалось сохранить свои титулы. 35-летняя боксерка одержала победу единогласным решением судей.

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Обычно женские поединки состоят из 10 двухминутных раундов. Последний раз титульный бой, который длился 12 трехминутных раундов, состоялся в 2007 году. Тогда Лейла МакКартер провела два таких поединка, победив Донну Биггерс и Мелису Эрнандес.

35-летняя Серрано сказала после боя, что “на самом деле не почувствовала разницы”.

— В шестом раунде я подумала: Это действительно три минуты, или они вернулись к двум минутам? Я чувствовала себя хорошо. Я была в очень хорошей форме. Я очень упорно готовилась к этому бою, зная, что должна выйти туда и доказать всем, что женщины могут сделать все, на что они способны, — сказала она в интервью ESPN после того, как сохранила свои титулы.

Бразильянка Рамос сказала, что она “знала, что пришло время” принять участие в историческом поединке. Она сказала, что всегда была женщиной, которая боролась за равенство и права женщин.

11 rounds in and still going strong #SerranoRamos | Live on DAZN pic.twitter.com/uRnAztkTLH — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 28, 2023

Стоит заметить, что титул WBC не стоял на кону поединка, поскольку контрольный орган, базирующийся в Мехико, не одобрил бы увеличение продолжительности раундов в женском боксе, ссылаясь на соображения “здоровья и безопасности”.

Ранее в этом году более 20 действующих и бывших женщин-боксеров, включая Серрано, подписали заявление о том, что они хотят иметь возможность проводить трехминутные раунды.

Сторонники трехминутных раундов утверждают, что больше времени, проведенного на ринге, увеличивает шансы на нокаут и, как следствие, является лучшим зрелищем.

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