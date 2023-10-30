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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Это позор для бокса: Нганну призвал наказать судей, которые отдали победу Фьюри

Френсіс Нганну

Бывший боец смешанных единоборств из Камеруна Фрэнсис Нганну, который дебютировал в боксе поединком против британца Тайсона Фьюри, заявил, что решение судей по итогам поединка — это позор для бокса.

Бой Фьюри — Нганну состоялся в ночь на 29 октября в Рияде (Саудовская Аравия), Поединок длился все десять раундов и закончился победой британца раздельным решением судей.

Камерунец считает, что у него украли победу и хочет, чтобы к двум судьям, которые отдали победу Фьюри, были применены санкции.

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— Представьте, если бы я пришел и нанес первое поражение Фьюри. Как это будет выглядеть? Как это будет выглядеть для всех людей, связанных с этим бизнесом? Я знал, что мне не отдадут победу. Я думаю, что это позор для бокса. Я думаю, что это позор для этого вида спорта. И эти судьи или кто бы то ни был должны быть наказаны, — сказал Нганну.

Он добавил, что хочет понять, почему эти люди так судят, потому что для него это решение не имеет большого значения, но Нганну считает, что такие решения ломают карьеру многим людям.

Во время боя Нганну шокировал зрительскую публику, когда отправил Фьюри в нокдаун в третьем раунде.

Бой продолжался в очень напряженной борьбе до финального гонга. Фьюри получил повреждение левого глаза и рассечение лба после апперкота Нганну.

Нганну вышел на ринг в качестве главного аутсайдера, и большинство наблюдателей ожидали, что Фьюри получит ранний ночной бой.

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Камерунец считает, что неплохо выступил в первом своем боксерском поединке против британца, поэтому сейчас он должен “сосредоточиться на этом, использовать этот опыт и подготовиться к следующему разу”.

Ожидается, что следующий бой Тайсон Фьюри проведет против украинца Александра Усика. Таким образом, впервые с 1999 года определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Скриншот: Top Rank

Источник: Boxing Scene
Бокс, Тайсон Ф'юрі
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