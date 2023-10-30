Золотой мяч-2023: где смотреть церемонию и списки всех номинантов

Золотой мяч — одна из самых престижных индивидуальных футбольных наград, которые ежегодно вручаются лучшему футболисту мира. Награда была основана в 1956 году журналом France Football.

По информации СМИ, аргентинец Лионель Месси получит восьмой в карьере трофей. Его конкурентами считается норвежец Эрлинг Холланд и француз Киллиан Мбаппе.

Пятикратный обладатель премии Золотой мяч Криштиану Роналду оказался вне номинации, а вот недавние лауреаты премии Лука Модрич и Карим Бензема — среди претендентов.

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Факты ICTV рассказывают, что нужно знать о церемонии вручения Золотого мяча 2023 года, в частности где ее смотреть и когда, списки всех номинантов, а также как определяют лауреатов.

Когда вручение Золотого мяча-2023 и где смотреть церемонию?

Церемония вручения Золотого мяча 2023 года состоится в театре Шатле в Париже (Франция) в понедельник, 30 октября 2023 года. Начало церемонии — в 18:00 по киевскому времени. Вручение награды запланировано на 21:45.

В прямом эфире церемонию будут транслировать: TNT Sports (Великобритания), Paramount+ (США).

Также вручение награды Золотой мяч можно будет посмотреть на YouTube-канале Футбол 2.0.

Кроме того, болельщики со всего мира смогут бесплатно смотреть трансляцию Золотого мяча-2023 на официальном канале L’Equipe на YouTube.

Номинанты на Золотой мяч-2023 среди мужчин

Вратари: Андре Онана (Манчестер Юнайтед, сборная Камеруна), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, сборная Аргентины), Яссин Буну (Аль-Хилаль, сборная Марокко);

Андре Онана (Манчестер Юнайтед, сборная Камеруна), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, сборная Аргентины), Яссин Буну (Аль-Хилаль, сборная Марокко); Защитники: Йошко Гвардиол (Манчестер Сити, сборная Хорватии), Рубеш Диаш (Манчестер Сити, сборная Португалии), Ким Мин Чжэ (Бавария, сборная Южной Кореи);

Йошко Гвардиол (Манчестер Сити, сборная Хорватии), Рубеш Диаш (Манчестер Сити, сборная Португалии), Ким Мин Чжэ (Бавария, сборная Южной Кореи); Полузащитники: Джамал Мусиала (Бавария, сборная Германии), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, сборная Бельгии), Джуд Беллингем (Реал Мадрид, сборная Англии), Бернарду Силва (Манчестер Сити, сборная Португалии), Хвича Кварацхелия (Наполи, сборная Грузии), Николо Барелла (Интер, сборная Италии), Мартин Эдегор (Арсенал, сборная Норвегии), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити, сборная Германии), Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, сборная Бразилии), Родри (Манчестер Сити, сборная Испании), Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии);

Джамал Мусиала (Бавария, сборная Германии), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, сборная Бельгии), Джуд Беллингем (Реал Мадрид, сборная Англии), Бернарду Силва (Манчестер Сити, сборная Португалии), Хвича Кварацхелия (Наполи, сборная Грузии), Николо Барелла (Интер, сборная Италии), Мартин Эдегор (Арсенал, сборная Норвегии), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити, сборная Германии), Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, сборная Бразилии), Родри (Манчестер Сити, сборная Испании), Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии); Форварды: Карим Бензема (Аль-Иттихад, сборная Франции), Мохамед Салах (Ливерпуль, сборная Египта), Букайо Сака (Арсенал, сборная Англии), Рандаль Коло-Муани (ПСЖ, сборная Франции), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии), Хулиан Альварес (Манчестер Сити, сборная Аргентины), Антуан Гризманн (Атлетико, сборная Франции), Лионель Месси (Интер Майами, сборная Аргентины), Лаутаро Мартинес (Интер, сборная Аргентины), Роберт Левандовский (Барселона, сборная Польши), Виктор Осимхен (Наполи, сборная Нигерии), Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции), Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии).

Номинанты на Золотой мяч-2023 среди женщин

Вратари: Дафне ван Домселар (Астон Вилла, сборная Нидерландов), Мэри Эрпс (Манчестер Юнайтед, сборная Англии);

Дафне ван Домселар (Астон Вилла, сборная Нидерландов), Мэри Эрпс (Манчестер Юнайтед, сборная Англии); Защитники: Ольга Кармона (Реал Мадрид, сборная Испании), Аманда Илестедт (Арсенал, сборная Швеции), Милли Брайт (Челси, сборная Англии), Кэти Маккейб (Арсенал, сборная Ирландии), Венди Ренар (Лион, сборная Франции), Мария Пилар Леон (Барселона, сборная Испании);

Ольга Кармона (Реал Мадрид, сборная Испании), Аманда Илестедт (Арсенал, сборная Швеции), Милли Брайт (Челси, сборная Англии), Кэти Маккейб (Арсенал, сборная Ирландии), Венди Ренар (Лион, сборная Франции), Мария Пилар Леон (Барселона, сборная Испании); Полузащитники: Рэйчел Дейли (Астон Вилла, сборная Англии), Гейли Расо (Реал Мадрид, сборная Австралии), Джорджия Стенвей (Бавария, сборная Англии), Миядзава Хината Манчестер Юнайтед, сборная Японии), Сальма Паральюэло (Барселона, сборная Испании), Лена Обердорф (Вольфсбург, сборная Германии), Патрисия Гихарро (Барселона, сборная Испании), Хасегава Юи (Манчестер Сити, сборная Японии), Айтана Бонмати (Барселона, сборная Испании), Джилл Роорд (Манчестер Сити, сборная Нидерландов);

Рэйчел Дейли (Астон Вилла, сборная Англии), Гейли Расо (Реал Мадрид, сборная Австралии), Джорджия Стенвей (Бавария, сборная Англии), Миядзава Хината Манчестер Юнайтед, сборная Японии), Сальма Паральюэло (Барселона, сборная Испании), Лена Обердорф (Вольфсбург, сборная Германии), Патрисия Гихарро (Барселона, сборная Испании), Хасегава Юи (Манчестер Сити, сборная Японии), Айтана Бонмати (Барселона, сборная Испании), Джилл Роорд (Манчестер Сити, сборная Нидерландов); Форварды: Альба Редондо (Леванте, сборная Испании), Кадидиату Диане (Лион, сборная Франции), Линда Кайседо (Реал Мадрид, сборная Колумбии), Фридолина Рольфьо (Барселона, сборная Швеции), София Смит (Портленд Торнс, сборная США), Саманта Керр (Челси, сборная Австралии), Ева Пайор (Вольфсбург, сборная Польши), Дебинья (Канзас Сити, сборная Бразилии), Гуро Рейтен (Челси, сборная Норвегии), Александра Попп (Фольфсбург, сборная Германии), Асисат Ошоала (Барселона, сборная Нигерии), Хадиджа Шоу (Манчестер Сити, сборная Ямайки).

Номинанты на Трофей Копа:

Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид), Гави (Барселона), Педри (Барселона), Алехандро Бальде (Барселона), Джамал Мусиала (Бавария), Хави Симонс (РБ Лейпциг), Расмус Хёйлунд (Манчестер Юнайтед), Антониу Силва (Бенфика), Элье Ваи (Ланс).

Номинанты на Трофей Яшина:

Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Доминик Ливакович (Фенербахче), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Тибо Куртуа (Реал), Аарон Рамсдейл (Арсенал), Майк Меньян (Милан), Яссин Буну (Аль-Хиляль), Андре Онана (Манчестер Юнайтед), Брис Самба (Ланс), Эдерсон (Манчестер Сити).

Как определяют лауреатов премии?

Решения о присуждении различных наград принимаются по-разному. Определяют лучших с участием журналистов и бывших футболистов.

Золотой мяч (мужчины): группа журналистов из первой сотни рейтинга ФИФА голосует за претендентов. Каждая страна имеет одного представителя журналистов, который голосует в международном голосовании.

группа журналистов из первой сотни рейтинга ФИФА голосует за претендентов. Каждая страна имеет одного представителя журналистов, который голосует в международном голосовании. Золотой мяч (женщины): решение о присуждении принимается международной группой журналистов. Однако это жюри состоит из 50 журналистов — по одному журналисту из каждой из 50 стран мира согласно рейтингу.

решение о присуждении принимается международной группой журналистов. Однако это жюри состоит из 50 журналистов — по одному журналисту из каждой из 50 стран мира согласно рейтингу. Трофей Копа: победителя определяет жюри, в состав которого входят обладатели Золотого мяча.

победителя определяет жюри, в состав которого входят обладатели Золотого мяча. Трофей Яшина: победитель определяется так же, как и обладатель мужского Золотого мяча.

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