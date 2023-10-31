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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Австралия не будет подавать заявку на проведение ЧМ-2034, остался один кандидат

стадіон у Перті (Австралія)
Фото: Unsplash

Австралия не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году, открывая путь к проведению турнира Саудовской Аравии.

Соответствующее заявление Федерация футбола Австралии опубликовала во вторник, за несколько часов до истечения срока, установленного ФИФА, для подачи заявок на проведение мундиаля.

— Мы изучили возможность подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу и, приняв во внимание все факторы, пришли к выводу, что не будем делать этого в отношении соревнований 2034 года, — говорится в заявлении австралийского футбольного органа.

В то же время, Федерация футбола Австралии подтвердила свою заинтересованность в проведении женского Кубка Азии в 2026 году и клубного чемпионата мира в 2029 году.

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Газета The Guardian пишет, что Австралия получила косвенные сигналы от некоторых влиятельных футбольных функционеров не подавать заявку на проведение ЧМ-2034 до дедлайна, который наступил во вторник.

С тех пор как ФИФА объявила о сроках подачи заявок на турнир 2034 года в начале октября, большое количество ассоциаций поддержало заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата.

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Через несколько часов после объявления ФИФА Саудовская Аравия заявила о своей заинтересованности, а президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа вскоре после этого выразил свою поддержку заявке страны на проведение турнира.

Федерация футбола Саудовской Аравии заявляла, что она имеет поддержку более 100 из 211 ассоциаций-членов ФИФА, которые будут голосовать за определение хозяина турнира, если появится второй претендент.

После подачи Саудовской Аравией заявки на проведение ЧМ-2034 ФИФА снова обвинили в коррупции Издание Daily Mail, ссылаясь на источник, писало: Деньги снова сделали свое дело, и это событие принесет ФИФА миллиарды.

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Австралия, Саудівська Аравія, ФИФА, Футбол, Чемпионат мира
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