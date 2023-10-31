Экс-вторую ракетку мира оштрафовали на почти €500 тыс. за домашнее насилие
Бывшую вторую ракетку мира Александра Зверева оштрафовали на €450 тыс. по делу о домашнем насилии.
Соответствующее постановление принял окружной суд Берлина, прислушавшись к требованию прокуратуры столицы ФРГ.
Теннисисту назначили штраф в размере 90 ежедневных выплат по €5 тыс. каждая. Пресс-секретарь суда сообщила, что Зверев отвергает обвинения и подал протест против постановления о штрафе.
— Обвиняемый обвиняется в том, что во время ссоры в Берлине в мае 2020 года он применил физическое насилие и нанес вред здоровью женщины, — говорится в постановлении суда.
Немецкого теннисиста обвиняют в якобы нанесении телесных повреждений бывшей девушке Бренди Патеа, с которой у него есть общая дочь. Дело возбудили в июле 2023 года.
В 2020 году Зверева также обвиняла в домашнем насилии его другая бывшая девушка Ольга Шарипова, которая утверждала, что он якобы пытался задушить ее подушкой, бил головой о стену и скручивал руки. То расследование завершили через год “из-за отсутствия надежных доказательств и показаний очевидцев”.
26-летний Александр Зверев сейчас занимает девятое место в рейтинге ATP. Его наивысшим достижением является вторая позиция. В 2020 году он победил в финале US Open, также он является олимпийским чемпионом Токио и двукратным победителем Итогового турнира ATP.
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