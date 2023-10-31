Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Выплаты от ООН в Украине увеличили до 3 600 грн
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Экс-вторую ракетку мира оштрафовали на почти €500 тыс. за домашнее насилие

Александр Зверєв
Фото: Getty Images

Бывшую вторую ракетку мира Александра Зверева оштрафовали на €450 тыс. по делу о домашнем насилии.

Соответствующее постановление принял окружной суд Берлина, прислушавшись к требованию прокуратуры столицы ФРГ.

Теннисисту назначили штраф в размере 90 ежедневных выплат по €5 тыс. каждая. Пресс-секретарь суда сообщила, что Зверев отвергает обвинения и подал протест против постановления о штрафе.

Сейчас смотрят

— Обвиняемый обвиняется в том, что во время ссоры в Берлине в мае 2020 года он применил физическое насилие и нанес вред здоровью женщины, — говорится в постановлении суда.

Немецкого теннисиста обвиняют в якобы нанесении телесных повреждений бывшей девушке Бренди Патеа, с которой у него есть общая дочь. Дело возбудили в июле 2023 года.

В 2020 году Зверева также обвиняла в домашнем насилии его другая бывшая девушка Ольга Шарипова, которая утверждала, что он якобы пытался задушить ее подушкой, бил головой о стену и скручивал руки. То расследование завершили через год “из-за отсутствия надежных доказательств и показаний очевидцев”.

26-летний Александр Зверев сейчас занимает девятое место в рейтинге ATP. Его наивысшим достижением является вторая позиция. В 2020 году он победил в финале US Open, также он является олимпийским чемпионом Токио и двукратным победителем Итогового турнира ATP.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Bild
Александр Зверев, Домашнее насилие, Німеччина, Теннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Надо привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны — министр обороны Германии
Борис Пісторіус
Удар вблизи ХАЭС, бои возле Авдеевки и новые военные пакеты для Украины: ключевые события недели
Київ, Майдан незалежності
Украинцы в Германии: сколько денег удается накопить на месяц
Экс-вторую ракетку мира оштрафовали на почти €500 тыс. за домашнее насилие
Украинка Киченок выбыла из малого Итогового турнира, проиграв два матча
Людмила Кіченок Ульрікке Ейкері
Способны обнаруживать воздушные цели в радиусе 250 км: что известно о немецких системах TRML-4D
Экс-вторую ракетку мира оштрафовали на почти €500 тыс. за домашнее насилие

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Самые свежие новости с фронта | Ночная атака на Украину | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Экс-вторую ракетку мира оштрафовали на почти €500 тыс. за домашнее насилие
Дагестан – это второй Сектор Газа: реакция главных раввинов на погром в аэропорту
Экс-вторую ракетку мира оштрафовали на почти €500 тыс. за домашнее насилие
Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”
Экс-вторую ракетку мира оштрафовали на почти €500 тыс. за домашнее насилие
Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута
Экс-вторую ракетку мира оштрафовали на почти €500 тыс. за домашнее насилие
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь