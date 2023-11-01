Не думаю, что Месси заслуживал Золотой мяч: Маркевич назвал своего фаворита

Главный тренер Карпат Мирон Маркевич считает, что аргентинский форвард не должен был получить награду Золотой мяч в 2023 году.

По его словам, победа сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 — это единственное достижение, за которое можно отметить Месси в прошлом сезоне.

— Я не думаю, что Месси заслуживал получить Золотой мяч в этом году, хотя он сильнейший игрок в истории футбола. Выигрыш чемпионата мира — это единственное, за что можно отметить в Месси в прошлом сезоне. У него уже есть семь Золотых мячей, куда ему восьмой? Это нецелесообразно, — сказал Маркевич.

Он добавил, что его лидером был норвежец Эрлинг Холанд, а второе место заслужил французский форвард Килиан Мбаппе.

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— Мой лидер — Холанд. Он набил кучу голов в прошлом сезоне и выиграл требл. Вторым поставлю Мбаппе. Также мне сегодня импонирует Беллингем, он очень молод, но является топ-игроком. Думаю, Беллингем будет претендовать на следующий Золотой мяч. Он уникальный футболист, я давно таких не видел, — сказал Маркевич.

30 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча. В восьмой раз в карьере трофей получил Лионель Месси. Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча у женщин стала Айтана Бонмати.

Источник: Украинский футбол

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