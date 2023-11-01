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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Шотландский Селтик наказал ультрас за поддержку Палестины

фанати Селтіка
Фото: Depositphotos

Шотландский Селтик запретил посещать матчи болельщикам фан-движения Green Brigade, которые развернули на трибунах флаги Палестины. Действия их абонементов приостановили.

В заявлении клуба говорится, что “политические призывы и баннеры” не приветствуются после того, как Green Brigade размахивали флагами “Свободная Палестина” и “Победа сопротивления”.

Клуб предупреждал болельщиков об этом, однако они развернули палестинские флаги на матче против Атлетико в Лиге чемпионов. А до этого размахивали ими на выездном матче против Хартс в высшей лиге Шотландии.

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В итоге около 200 членов Green Brigade получили уведомление о приостановлении действия их абонементов. В заявлении Селтика нет ни одного упоминания о Палестине, зато сказано, что приостановление действия абонементов связано с “неоднократными инцидентами неприемлемого поведения”.

Отмечается, что фан-движение Green Brigade будет отсутствовать на ближайшем матче против Сент-Миррена, но запрет могут снять, если переговоры с лидерами фанатской группы “окажутся продуктивными”.

Ультрас Селтика традиционно организовывают перформанс перед матчами клуба, но в последнее время вместо него размахивают палестинскими флагами.

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Источник: The Telegraph
Палестина, Селтик, Футбол, Шотландия
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