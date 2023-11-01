Шотландский Селтик наказал ультрас за поддержку Палестины
Шотландский Селтик запретил посещать матчи болельщикам фан-движения Green Brigade, которые развернули на трибунах флаги Палестины. Действия их абонементов приостановили.
В заявлении клуба говорится, что “политические призывы и баннеры” не приветствуются после того, как Green Brigade размахивали флагами “Свободная Палестина” и “Победа сопротивления”.
Клуб предупреждал болельщиков об этом, однако они развернули палестинские флаги на матче против Атлетико в Лиге чемпионов. А до этого размахивали ими на выездном матче против Хартс в высшей лиге Шотландии.
В итоге около 200 членов Green Brigade получили уведомление о приостановлении действия их абонементов. В заявлении Селтика нет ни одного упоминания о Палестине, зато сказано, что приостановление действия абонементов связано с “неоднократными инцидентами неприемлемого поведения”.
Отмечается, что фан-движение Green Brigade будет отсутствовать на ближайшем матче против Сент-Миррена, но запрет могут снять, если переговоры с лидерами фанатской группы “окажутся продуктивными”.
Ультрас Селтика традиционно организовывают перформанс перед матчами клуба, но в последнее время вместо него размахивают палестинскими флагами.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко