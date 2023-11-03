Аналитики из Gracenote спрогнозировали место Украины в медальном зачете Олимпиады-2024

Аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине 15 место на летних Олимпийских играх-2024 в Париже и 18 наград разного достоинства.

Прогноз Gracenote базируется на результатах атлетов на предыдущей летней Олимпиаде, а также результатах на турнирах после Игр-2020.

Эксперты не включили в виртуальную таблицу Россию и Беларусь, которые были представлены в Токио, но сейчас отстранены от соревнований.

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Прогноз Gracenote на Олимпиаду-2024

Больше всего медалей (127) и лидерство в медальном зачете прогнозируют сборной США. Gracenote ожидает, что американцы получат 38 золотых наград (на одну меньше, чем в Токио-2020).

Второе место в зачете отдали Китаю (75 наград, из которых 33 — золотые), а третье пророчат Великобритании (65 наград, из которых 17 — золотые).

В первую десятку медального рейтинга прогнозируют попадание также Японии, Франции, Австралии, Италии, Нидерландов, Германии и Канады.

В августовском прогнозе Gracenote Украина также занимала 15 место, но тогда украинцам пророчили 17 медалей, 4 из которых были золотыми.

Источник: Gracenote

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