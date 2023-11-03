Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Военный, которого жестоко избили и ограбили в Черноморске, умер в больнице
Дроны в Хмельницкой и Винницкой областях и удар по Харькову: главные события ночи 3 ноября
Алименты с военнослужащих: сумма выплат в 2023 году
Срочно
Российские БпЛА атаковали Хмельницкий район: раздались взрывы
Молния попала в байдарку: на Полтавщине во время тренировок утонул 16-летний подросток
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Аналитики из Gracenote спрогнозировали место Украины в медальном зачете Олимпиады-2024

Олімпіада у Парижі
Фото: Depositphotos

Аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине 15 место на летних Олимпийских играх-2024 в Париже и 18 наград разного достоинства.

Прогноз Gracenote базируется на результатах атлетов на предыдущей летней Олимпиаде, а также результатах на турнирах после Игр-2020.

Эксперты не включили в виртуальную таблицу Россию и Беларусь, которые были представлены в Токио, но сейчас отстранены от соревнований.

Сейчас смотрят

Прогноз Gracenote на Олимпиаду-2024

Больше всего медалей (127) и лидерство в медальном зачете прогнозируют сборной США. Gracenote ожидает, что американцы получат 38 золотых наград (на одну меньше, чем в Токио-2020).

Второе место в зачете отдали Китаю (75 наград, из которых 33 — золотые), а третье пророчат Великобритании (65 наград, из которых 17 — золотые).

Аналитики из Gracenote спрогнозировали место Украины в медальном зачете Олимпиады-2024
Скриншот: Gracenote
Аналитики из Gracenote спрогнозировали место Украины в медальном зачете Олимпиады-2024
Скриншот: Gracenote
Аналитики из Gracenote спрогнозировали место Украины в медальном зачете Олимпиады-2024
Аналитики из Gracenote спрогнозировали место Украины в медальном зачете Олимпиады-2024

В первую десятку медального рейтинга прогнозируют попадание также Японии, Франции, Австралии, Италии, Нидерландов, Германии и Канады.

В августовском прогнозе Gracenote Украина также занимала 15 место, но тогда украинцам пророчили 17 медалей, 4 из которых были золотыми.

Читайте также
В программу Олимпиады-2028 включили 5 новых видов спорта, бокс до сих пор под вопросом
бейсбол

Источник: Gracenote

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Олимпийские игры
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина получила первые лицензии в велоспорте на Олимпиаду-2024: о чем речь
велоспорт
Президент МОК заявил, что страны Африки просят разрешить россиянам выступать с флагом
Томас Бах
В программу Олимпиады-2028 включили 5 новых видов спорта, бокс до сих пор под вопросом
бейсбол
МОК остановил деятельность и финансирование Олимпийского комитета РФ: названа причина
Олімпіада у Парижі
Спустя более 100 лет: в программу Олимпиады-2028 хотят вернуть крикет и лакросс
Лакрос

Загрузка

Игры
Видео
Будущее сектора Газа в руках США? Главное о войне на Ближнем Востоке

Иностранцы и палестинцы, имеющие паспорта других стран, покидают сектор Газа. Египет впервые с начала войны Израиля и ХАМАС открыл на выход контрольно-пропускной пункт Рафах. Соглашение об этом было достигнуто между властями Египта, боевиками ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и США. Как долго будет открыт переход — пока неизвестно.

Диана Линник
Очевидцы об атаке на Харьков | Зеленский поблагодарил ПВО | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Аналитики из Gracenote спрогнозировали место Украины в медальном зачете Олимпиады-2024
Жертв после обстрела Новой почты стало больше | Блинкен в Израиле | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Аналитики из Gracenote спрогнозировали место Украины в медальном зачете Олимпиады-2024
Реакция Зеленского на удары РФ | Забастовка польских перевозчиков | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Аналитики из Gracenote спрогнозировали место Украины в медальном зачете Олимпиады-2024
ВСУ разбили штаб россиян на Арабатской стрелке | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Аналитики из Gracenote спрогнозировали место Украины в медальном зачете Олимпиады-2024
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь