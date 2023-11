Голы за Динамо, Милан и сборную: Шевченко определил самые любимые взятия ворот соперников

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко рассказал о знаковых голах в своей долгой карьере, за которую он защищал цвета Динамо Киев, Милана, Челси и сборной Украины.

Экс-наставник сине-желтых рассказал о них в интервью The Athletic накануне выхода англоязычной автобиографии My Life, My Football (Моя жизнь, мой футбол).

Гол Шевченко в ворота Барселоны

Одним из знаковых голов в своей карьере он назвал забитый гол головой в футболке Динамо в ворота Барселоны (4:0) в ноябре 1997 года в Лиге чемпионов.

Сейчас смотрят

— Это как спектакль и наше лучшее выступление. После этой игры все начали говорить обо мне, и о команде тоже. Отличная игра, хороший гол, — сказал Шевченко.

Шевченко спросили о сотрудничестве на поле в той команде Динамо с Сергеем Ребровым, он ответил:

— Мы видели футбол одинаково. Мы также были друзьями за пределами поля, и когда эти отношения были построены, мы начали играть лучше.

Гол Шевченко в ворота Ювентуса

Одним из любимых голов, которые Шевченко забил за свою карьеру, он назвал гол в ворота Ювентуса (1:1) в декабре 2001 года. Тогда ему удалось забить за шиворот Джанлуиджи Буффону.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

— Этот гол один из любимых. Должен сказать, что это великолепный гол, но… мне немного подфартило. Потому что я сначала пытался найти товарищей по команде… а затем просто пытался ударить по воротам, потому что не было никаких шансов, что кто-то появится в штрафной площадке. Я просто пытался положить мяч в ворота, и мне это удалось, — сказал экс-игрок Милана.

Голы Шевченко в ворота сборной Швеции

Также Шевченко вспомнил свои голы на чемпионате Европы 2012 года за сборную Украины в матче против Швеции (2:1) в Киеве. Тогда он отметился дублем в ответ на гол Златана Ибрагимовича.

— Это очень интересно. Первый гол — это произведение искусства для меня. Это было… для меня… я бы сказал, украинское завершение моей карьеры. Мне было 35 лет, почти 36. Это был последний турнир в моей карьере… и я пытался… и забил два гола в этой удивительной игре.

Напомним, на Евро-2012 сборная Украины одержала одну победу на стадии группового этапа в матче против Швеции (2:1). И потерпела два поражения от Франции (0:2) и от Англии (0:1), когда не засчитали скандальный гол Марко Девича.

Источник : The Athletic

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.