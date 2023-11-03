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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Папа Римский удивил выбором лучшего футболиста в истории

Папа римський Франциск
Фото: Getty Images

Папа Римский Франциск является одним из страстных поклонников футбола. Понтифик, который родился в Буэнос-Айресе, является также фанатом аргентинского клуба Сан-Лоренсо.

У Папы спросили, кого он считает лучшим футболистом всех времен — Лионеля Месси или Диего Марадону.

Ответ понтифика, вероятно, удивил его земляков, ведь он неожиданно назвал представителя сборной конкурента аргентинцев — бразильца Пеле.

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— Марадона или Месси? Я бы назвал третьего: Пеле. Марадона был великим игроком, но он разочаровал меня как человек. Он попал в поле зрения тех, кто его хвалил, а не помогал ему. Месси, с другой стороны, очень правильный, джентльмен. Но для меня из этих троих самым большим джентльменом является Пеле. Человек большого сердца и человечности, — сказал понтифик в интервью Tg1.

Напомним, Пеле умер 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни. Король футбола длительное время лечился от рака. Аргентинец Диего Марадона умер в ноябре 2020 года. Причиной смерти бывшего футболиста стала внезапная остановка сердца.

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Источник: Record

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Диего Марадона, Лионель Месси, Папа Римський, Пеле, Футбол
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