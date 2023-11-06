Фанат Бока Хуниорс покончил с собой после поражения клуба в финале Копа Либертадорес

Бразильский Флуминенсе впервые в истории выиграл трофей Копа Либертадорес. В финальном матче команда одолела аргентинский Бока Хуниорс после овертайма со счетом 2:1.

Финал состоялся на домашнем стадионе бразильского клуба — Маракана. Хозяева поля первыми открыли счет на 36-й минуте после гола Хермана Кано, а во втором тайме Луис Адвинкула восстановил паритет.

Решающий гол во встрече забил футболист Флуминенсе Джон Кеннеди на девятой минуте овертайма.

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Фанат Бока Хуниорс покончил с собой

Поражение аргентинского клуба в финале турнира обернулось трагедией. Аргентинская пресса сообщила, что 23-летний болельщик после фиаско любимого клуба покончил с собой.

Мужчину звали Марсело Моралес, он работал полицейским в Буэнос-Айресе и был ярым болельщиком Боки.

По сообщению телеканала Crónica TV, мужчина “не смог пережить боль поражения”, поэтому решился на радикальное решение.

Этот телеканал взял интервью у матери Моралеса, которая подтвердила, что ее сын пошел на это, потому что был “фанатом Боки”. В смерти сына она обвинила его любимый футбольный клуб.

— Если Бока проигрывала, он расстраивался, грустил, злился, говорил, что Бока — лучшая команда. Бока — это дерьмо. Они убили его. У меня его больше нет, и нет игрока, который бы выразил мне сочувствие, — сказала убитая горем женщина.

Она также утверждала, что за несколько дней до этого ее сын угрожал покончить с собой, если Бока не выиграет Копа, но это никто не воспринял всерьез.

Что такое Копа Либертадорес

Копа Либертадорес — один из самых престижных футбольных турниров в мире. Его можно назвать аналогом европейской Лиги чемпионов в Южной Америке.

Команда из Бразилии пятый раз подряд выиграла трофей Копа Либертадорес. До триумфа Флуминенсе в финале побеждали Фламенго (2019-й и 2022 год) и Палмейрас (2020-й и 2021 год).

Источник : Marca

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