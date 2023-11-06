УЕФА заставил Украину провести спарринг перед матчем с Италией — заявление Реброва

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заставил сине-желтых провести спарринг перед матчем с командой Италии в отборе на Евро-2024.

Так специалист прокомментировал контрольную игру с польской Лехией в Гданьске. На вопрос, нужен ли сейчас спарринг, Ребров ответил:

— Сейчас не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру, — сказал Ребров.

Также главный тренер выразил надежду, что Виктор Цыганков вернется в форму. Он рассказал, что у игроков есть некоторые повреждения, но считает, что к играм сборной все будут готовы.

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УЕФА давит на сборную Украины?

Ранее футбольный комментатор Виктор Вацко сообщал, что УЕФА принуждает УАФ сыграть контрольный матч перед матчем против Италии. Сергей Ребров был против. СМИ называли козырем украинцев то, что у нашей сборной окно, а итальянцы имеют официальную встречу с македонцами в отборе на ЧЕ-2024.

По его словам, УЕФА нашла нашей сборной в соперники команду Лаоса и склоняла к тому, чтобы сине-желтые в один день (17 ноября) с Италией, которая будет играть против Северной Македонии, провели игру.

Сообщается, что спарринг с местной Лехией в Гданьске будет закрытым. Также стороны якобы договорились провести по 10 замен.

Масла в огонь добавило еще и неоднозначное высказывание со стороны президента УЕФА Александара Чеферина в конце октября. В интервью La Presse функционер заявил: Италия должна квалифицироваться на Евро-2024, иначе это будет катастрофа. Итальянская сборная слишком важна, но я думаю, что она выиграет у Украины.

В турнирной таблице группы С Украина занимает второе место после семи сыгранных матчей. В активе сине-желтых 13 очков. Италия расположилась на третьем месте (10 очков в шести матчах).

Источник: ВЗБІРНА

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