Бьюсь на корте как солдат: Свитолина о мотивации на матчах против россиянок

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что чувствует, когда ее соперницей на корте является представительница страны-агрессора России.

В интервью британскому изданию Daily Mail она отметила, что противостояния с российскими спортсменами на теннисных кортах немного “напоминают войну”. На такие матчи она всегда выходит с большой мотивацией.

— Это немного похоже на войну, конечно, это не война. Но все же есть разные типы сражений. Каждый раз, когда я выхожу на корт против них — это большая мотивация. Также я знаю, сколько людей в Украине наблюдают за играми, и я чувствую эту ответственность, — сказала теннисистка.

По словам Свитолиной, такие встречи отнимают у нее много энергии, но она использует их как привилегию: Я выхожу туда и борюсь, как это делает украинский солдат.

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Свитолина рассказала, что для нее 2023 год выдался морально сложным, но она “ежедневно находила мотивацию продолжать работать” на своем профессиональном пути. Спортсменка подчеркнула, что понимает, что может использовать его как платформу для повышения осведомленности об Украине.

— Заинтересованность мира в войне в Украине в последнее время снизилась, и это вызывает беспокойство, — сказала Свитолина.

Напомним, теннисисты из России и ее союзника Беларуси выступают на турнирах под эгидами WTA и ATP под нейтральными флагами.

В начале сентября Элина Свитолина объявила о перерыве в выступлениях после приостановки участия в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open-2023). Украинка сообщала, что хочет полностью восстановиться после травмы стопы, которая беспокоила ее после выступлений на Уимблдоне-2023.

Источник : Daily Mail

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