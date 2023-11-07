До сих пор живу с мамой: Энтони Джошуа раскрыл детали личной жизни

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, что до сих пор живет с мамой и не собирается переезжать и подстраиваться под будущую девушку.

34-летний спортсмен настаивает, что очень ценит семейные отношения, сообщает издание Daily Mail.

— Я до сих пор живу с мамой. Мы выросли в собственном семейном доме, мы поддерживаем своих родителей. Почему я должен переехать и оставлять маму одну, ради какой-то девушки? Семья — это самое важное, — сказал Джошуа.

Боксер добавил, что когда девушка станет его женой, то она не просто выйдет замуж за него. Джошуа заметил: Она выходит замуж за мою семью.

Сейчас смотрят

По его словам, ему нравится держать свою личную жизнь в тайне.

Кто следующий соперник Джошуа?

Следующим соперником британца, вероятно, будет не американец Деонтей Уайлдер. Переговоры об этом бое зашли в тупик.

По словам промоутера Джошуа, Эдди Хирна, следующий соперник Энтони будет из первой 15-ки. Он сказал: Если это не Уайлдер, если это не мегафайт, то это должен быть кто-то, в ком люди по-прежнему заинтересованы.

Ожидается, что Джошуа выйдет на ринг в декабре или январе. Хирн добавил, что лучше провести бой в декабре, поскольку боксеры смогут встретить Рождество, а не готовиться к бою.

Источник : Daily Mail

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.