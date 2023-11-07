Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

До сих пор живу с мамой: Энтони Джошуа раскрыл детали личной жизни

Ентоні Джошуа
Фото: Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, что до сих пор живет с мамой и не собирается переезжать и подстраиваться под будущую девушку.

34-летний спортсмен настаивает, что очень ценит семейные отношения, сообщает издание Daily Mail.

— Я до сих пор живу с мамой. Мы выросли в собственном семейном доме, мы поддерживаем своих родителей. Почему я должен переехать и оставлять маму одну, ради какой-то девушки? Семья — это самое важное, — сказал Джошуа.

Боксер добавил, что когда девушка станет его женой, то она не просто выйдет замуж за него. Джошуа заметил: Она выходит замуж за мою семью.

Сейчас смотрят

По его словам, ему нравится держать свою личную жизнь в тайне.

Кто следующий соперник Джошуа?

Следующим соперником британца, вероятно, будет не американец Деонтей Уайлдер. Переговоры об этом бое зашли в тупик.

По словам промоутера Джошуа, Эдди Хирна, следующий соперник Энтони будет из первой 15-ки. Он сказал: Если это не Уайлдер, если это не мегафайт, то это должен быть кто-то, в ком люди по-прежнему заинтересованы.

Ожидается, что Джошуа выйдет на ринг в декабре или январе. Хирн добавил, что лучше провести бой в декабре, поскольку боксеры смогут встретить Рождество, а не готовиться к бою.

Читайте также
Дело не только в синяках: у Фьюри объяснили, почему перенесли бой с Усиком
Ф'юрі - Усик

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Daily Mail
Бокс, Энтони Джошуа
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вы – агент Кремля! Усик обратился стихом к Фарион после ее упреков военным
Олександр Усик
Экс-соперник Ломаченко получил два пожизненных срока за убийство беременной любовницы
Фелікс Вердехо
Дело не только в синяках: у Фьюри объяснили, почему перенесли бой с Усиком
Ф'юрі - Усик
I’m feel: Роналду подколол Усика его известной фразой – реакция украинца
Усик Роналду
Бой Усик — Фьюри перенесли: когда состоится долгожданный поединок
Олександр Усик

Загрузка

Игры
Видео
Боррель: Украина сдвинула очередь на вступление в ЕС. Что это значит

Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.

Наталья Луценко
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо
До сих пор живу с мамой: Энтони Джошуа раскрыл детали личной жизни
Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой
До сих пор живу с мамой: Энтони Джошуа раскрыл детали личной жизни
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
До сих пор живу с мамой: Энтони Джошуа раскрыл детали личной жизни
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
До сих пор живу с мамой: Энтони Джошуа раскрыл детали личной жизни
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь