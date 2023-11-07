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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Полячка Свентек выиграла Итоговый турнир и вновь возглавила рейтинг WTA

Іга Свьонтек
Фото: Getty Images

Польская теннисистка Ига Свентек выиграла Итоговый турнир WTA 2023 в мексиканском Канкуне. В финале она обыграла в двух сетах американку Джессику Пегулу с разгромным счетом 6:1, 6:0.

Для Иги это первый титул WTA Finals в карьере. В прошлом году она остановилась на стадии полуфинала.

Завоевав шестой титул в сезоне и 17-й в целом, 22-летняя Свентек вернулась в лидеры рейтинга WTA и завершит текущий год в статусе первой ракетки мира, сместив с этой ступеньки “нейтральную” белоруску Арину Соболенко.

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Если считать количество выигранных матчей за сезон, то для полячки это была 68-я победа в текущем году. Это наибольшее количество побед за год с тех пор, как в 2013 году американка Серена Уильямс 79 раз торжествовала над своими оппонентками.

По словам Свентек, статус первой ракетки был для нее тяжелым бременем, когда она впервые его достигла. Она сказала, что немного чувствовала себя самозванкой, но теперь знает, что заслуживает своего места.

— 2022 год был замечательным, поэтому не знала, удастся ли мне повторить такой сезон. В конце я уже не чувствовала, что нахожусь в тени, потому что знала, что меня ждет еще один замечательный сезон. И, честно говоря, я смирилась с тем, что у меня не будет такого сезона, как в 2022 году, и просто смотрела вперед. Я усвоила урок и не хотела, чтобы (первое место, — Ред.) повлияло на меня, — сказала Свентек.

Свентек стала лишь четвертой теннисисткой, которая выиграла финал WTA в возрасте до 23 лет. Ранее это удавалось Ким Клийстерс, Марии Шараповой и Петре Квитовой.

Напомним, в полуфинале Итогового турнира Ига Свентек победила Арину Соболенко, которая выступает без флага и гимна.

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