Полячка Свентек выиграла Итоговый турнир и вновь возглавила рейтинг WTA

Польская теннисистка Ига Свентек выиграла Итоговый турнир WTA 2023 в мексиканском Канкуне. В финале она обыграла в двух сетах американку Джессику Пегулу с разгромным счетом 6:1, 6:0.

Для Иги это первый титул WTA Finals в карьере. В прошлом году она остановилась на стадии полуфинала.

Завоевав шестой титул в сезоне и 17-й в целом, 22-летняя Свентек вернулась в лидеры рейтинга WTA и завершит текущий год в статусе первой ракетки мира, сместив с этой ступеньки “нейтральную” белоруску Арину Соболенко.

Если считать количество выигранных матчей за сезон, то для полячки это была 68-я победа в текущем году. Это наибольшее количество побед за год с тех пор, как в 2013 году американка Серена Уильямс 79 раз торжествовала над своими оппонентками.

Victory is yours, Iga @iga_swiatek defeats Pegula, 6-1, 6-0 to claim the 2023 GNP Seguros @WTAFinals title in Cancun!#WTAFinals #GNPSegurosWTAFinalsCancun pic.twitter.com/rhJw0WFIvo

— wta (@WTA) November 6, 2023