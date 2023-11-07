Шахтер – Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров

Шахтер встретится с каталонской Барселоной в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Игра состоится 7 ноября в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион.

Начало матча — в 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть Шахтер — Барселона

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

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Также игра будет транслироваться на платформе Volya TV.

Прогноз букмекеров на игру Шахтер — Барселона

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Хави Эрнандеса. На победу каталонского клуба принимают ставки с коэффициентом 1.32. Успех горняков оценивают в 11.00. Ничейный исход встречи в основное время — 6.30.

На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.81.

Матч доверили обслуживать боснийской бригаде арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Ему будут помогать: Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Четвертый арбитр — Милош Гигович.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Барселона одержала победу над Шахтером со счетом 2:1. У блаугранас забивали Ферран Торрес и Фермин Лопес, у горняков отличился Георгий Судаков.

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