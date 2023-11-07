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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Шахтер в Японии проведет благотворительный матч с победителем Кубка Джей-лиги

ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проведет благотворительный матч в столице Японии – Токио. Соперником горняков станет команда Ависпа Фукуока. Об этом сообщает официальный сайт японского клуба.

Игра состоится в ночь на 19 декабря в Токио на Японском национальном стадионе, который был основной ареной летней Олимпиады-2020. Начало встречи в 1.00 по киевскому времени.

В Ависпа Фукуока отметили, что матч состоится с целью поддержки Украины на фоне войны. Все доходы от матча, за исключением вычета расходов, пойдут на помощь в восстановлении Украины.

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В день матча также состоится благотворительная вечеринка, на которую будут приглашены переселенцы из Украины, которые сейчас проживают в Японии.

Шахтер проведет товарищеский матч в Японии — соперником будет Ависпа Фукуока

Фото: Twitter@mui_king

Матч в Японии состоится после завершения Шахтером первой официальной части текущего сезона. Перед этим матчем горняки проведут сыграют в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде против Порту 13 декабря.

Что известно о клубе Ависпа Фукуока?

Команда выступает в высшем дивизионе чемпионата Японии по футболу (Джей-лига).

4 ноября 2023 года Ависпа выиграла Кубок Джей-лиги, победив в финальном матче действующего победителя Лиги чемпионов Азии, японский клуб Урава Ред Даймондс со счетом 2:1. Это был первый крупный трофей в истории клуба.

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Источник: Ависпа Фукуока

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Футбол, Шахтар, Япония
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