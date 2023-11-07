Триллер в Лондоне: Тоттенхэм вдевятером уступил Челси и потерял лидерство в АПЛ

Тоттенхэм Хотспур в меньшинстве уступил Челси в лондонском дерби в рамках 11 тура английской Премьер-лиги. Игра состоялась в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:4.

Шпоры быстро повели во встрече после гола головой Деяна Кулушевски на шестой минуте. Впоследствии преимущество подопечных Анге Постекоглу удвоил капитан команды Сон Хын Мин, но гол отменили из-за офсайда. Такая же судьба постигла гол (игра рукой) Рахима Стерлинга на 21-й минуте.

Еще спустя семь минут отличился хавбек синих Мойсес Кайседо — мяч также отменили из-за офсайда.

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На 35-й минуте защитник шпор Кристиан Ромеро сфолил в своей штрафной и получил прямую красную карточку, а Челси — право пробить пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Коул Палмер.

Страсти продолжали расти в течение 12 минут добавленного времени к первому тайму, а после перерыва зрителей ждала еще большая драма.

В начале второго тайма защитник Тоттенхэма Иенома Удоги получил вторую желтую карточку в игре и досрочно покинул поле. В середине второй половины встречи Николасу Джексону удалось вывести Челси вперед. Тоттенхэм довольно быстро восстановил паритет, но гол Эрика Дайера отменили после видеоповтора. Это было уже четвертое отмененное взятие ворот за игру.

Видеообзор матча Тоттенхэм — Челси — 1:4

Самый большой шанс сравнять счет имел Сон, но удар корейца отразил голкипер синих Роберт Санчес. В компенсированное время Джексону удалось забить еще дважды и оформить хет-трик, установив окончательный счет в матче.

Результат означает, что Тоттенхэм опустился на второе место турнирной таблицы АПЛ, отставая на одно очко от лидера Манчестер Сити. С другой стороны, победа позволила Челси подняться на десятое место.

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