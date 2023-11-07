Вы – агент Кремля! Усик обратился стихом к Фарион после ее упреков военным

Украинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик отреагировал на упреки в сторону военных от языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион.

Ее заявления, что военных, которые говорят по-русски, нельзя называть украинцами, вызвали шквал гнева от украинского общества. На них отреагировали журналисты, артисты и общественные деятели.

Ответил на них и украинский боксер Александр Усик, но в стихотворной форме.

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Перед декламированием строк, Усик обратился к Фарион: Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет — все, как вы любите.

Стихотворение Усика к Фарион

Текст — язык оригинала

Фарион свой рот открыла и полезло изо рта,

мусор видит эта дива, поливает не щадя:

“Если бы я была у власти, всех бы научила я,

как вести себя, как думать, как вам жить сказала бы я”.

Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ?

Сколько написали писем вы в контору красных груш?

В молодости вы активно представляли КПСС, (здесь не в склад, извиняюсь)

а сейчас кричите громко, что враги все это, стресс.

Вы — агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно — счастья, радости, любви.

После прочитанного стихотворения он поблагодарил всех военнослужащих, которые защищают нашу Украину: Невероятное уважение. Слава Украине!

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Что известно о скандале с высказываниями Фарион?

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион недавно заявила, что не считает украинцами тех военных ВСУ, которые говорят на русском.

— Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке, то пусть себя назовут “руськими”. Почему они такие обалдевшие? Если они такие большие патриоты — покажите свой патриотизм, — заявила Фарион.

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев призвал СБУ проверить высказывания. Он отметил, особенно подозрительной подобная деятельность является в контексте советского прошлого Фарион.

Экс-командир полка Азов, майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин также призвал правоохранительные органы заняться расследованием деятельности языковеда.

Фото: Lomus

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