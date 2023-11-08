Шахтер превратил давление Барсы в изюминку своей игры: испанские СМИ хвалят горняков

Донецкий Шахтер в четвертом туре группового этапа шокировал футбольную Европу, одержав сенсационную победу над каталонской Барселоной в Гамбурге со счетом 1:0.

Последний раз украинская команда побеждала каталонцев 15 лет назад — в декабре 2008 года в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Тогда команда под руководством Мирчи Луческу обыграла блаугранас на Камп Ноу со счетом 3:2.

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Официальный аккаунт УЕФА в социальной сети X (бывший Twitter), публикуя результат матча Шахтер — Барселона, написал просто: Shocktar, добавив эмодзи, демонстрирующее шок.

Факты ICTV собрали реакцию испанской прессы после матча, которая уничтожает за игру Барселону и хвалит украинскую команду.

Обзор испанских СМИ после матча Шахтер — Барселона

Испанская Marca выдала сразу несколько обзоров на матч в Гамбурге. В одном из них говорится, что в Испании все ожидали, что Барса восстановит свою европейскую самооценку, но в Гамбурге произошла суровая проверка на прочность. Укоризненный подход Хави и ротация игроков заставили Барсу столкнуться с реальностью.

— Сикан стал героем для Шахтера, который был ближе к тому, чтобы забить второй мяч, чем пропустить, — говорится в одном из обзоров.

В более пространном обзоре Marca отмечается, что Барселона получила хорошую пощечину в Гамбурге.

Подопечные Хави выдали ужасную игру. Барселону преследовали все европейские призраки прошлых лет. Вылеты против Баварии, Бенфики или Интера. А вчерашние соперники были гораздо более низкого уровня, чем все они, резюмирует автор.

Подопечные Хави были абсолютно беспомощными на протяжении всего матча. Несмотря на то, что блаугранас владели мячом в подавляющем большинстве, они так и не смогли найти путь к воротам и сталкивались с обороной соперника. Но проблемы возникли и в защите. Перепасовки приводили к быстрым контратакам украинцев, которые имели несколько возможностей завершить игру забитыми мячами.

Издание Sport.es пишет, что поражение в Гамбурге поставило Барсу в худшее состояние в сезоне. Не с точки зрения результатов, а с точки зрения ощущений. Блаугранас продемонстрировали “сплошной блок” против Шахтера и упустили возможность забронировать себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вчерашняя победа Шахтера — это не просто 3 очка. Это также был луч света во всей темноте, окружающей Украину. Об этом пишет издание AS: Вчера Украина забила гол против войны.

Беспощадной к Барселоне была каталонская пресса, в частности Mundo Deportivo. Там отмечают, что команда Хави потерпела ужасную неудачу в Гамбурге против Шахтера.

— Вялая команда в течение часа матча и недостаточная финальная реакция против энтузиазма и хорошо отработанной игры Шахтера. Барселона с несколькими изменениями владела мячом на поле, но это напоминало каток, а Шахтер постепенно терял страх.

Гол Сикана они описали так: Мяч медленно, как в кошмарном сне, влетел дугой в ворота.

Вы знаете, как это — выходить на поле без плана? Что ж, именно это демонстрирует Барселона в своих последних матчах, пишет Estadio Deportivo. Правда заключается в том, что Барса сейчас является командой без футбола и без руководства, которая может проиграть любому.

— Благодаря яркой, живой и смелой игре Шахтер превратил давление Барсы в украшение своей великолепной игры. Они играли, играли и играли. Футбол Барселоны был грустным и плоским, что редко встречается в их истории, по крайней мере в последнее время — от команды мечты до настоящего.

Автор пишет, что соперником каталонцев была “команда, которая не собирается становиться чемпионами Европы, но которая знала, что у нее в руках, знала свои шансы и, главное, имела план и выполняла его в совершенстве”.

Шахтер идеально контролировал темп игры, знал, как держаться у своих ворот, а Барса была бессильной до финального свистка. Мало того, что они проиграли, они оказались перед печальной реальностью: команда Хави осталась без футбола и без руководства.

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