Впервые в истории: в Украине мужскую футбольную команду возглавила женщина
Полтавская Ворскла сообщила о назначении бывшей футболистки сборной Украины Ии Андрущак на должность главного тренера мужской команды Ворсклы U-19.
Об этом сообщила пресс-служба бело-зеленых в среду, 8 ноября.
— Экс-игрок женской Ворсклы и национальной сборной Украины, которая имеет множество титулов и наград украинского футбола, согласилась на предложение клубного руководства поработать с ближайшим резервом бело-зеленых, — говорится в заявлении.
Отмечается, что соглашение с Андрущак рассчитано на полгода. Под ее руководством полтавчане проведут часть сезона в Молодежной лиге, которая завершится в мае.
Андрущак стала первой женщиной, которая возглавила профессиональную мужскую футбольную команду в Украине.
Первый матч под руководством Андрущак команда Ворсклы U-19 проведет в пятницу, 10 ноября, на выезде против сверстников из Оболони.
Что известно об Ие Андрущак
Ие Андрущак 36 лет. Она играла в полузащите и завершила игровую карьеру в августе 2021 года. В футболке сборной Украины Андрущак провела 58 матчей, в которых забила два гола.
С тех пор она получила тренерский диплом уровня А и работала в тренерских штабах женской сборной Украины и Ворсклы, однако самостоятельного опыта до сих пор не имела.
Андрущак также была выбрана амбассадором финала женской Лиги чемпионов в 2018 году в Киеве.
Источник: ФК Ворскла
Фото: Ия Андрущак
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