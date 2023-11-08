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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Впервые в истории: в Украине мужскую футбольную команду возглавила женщина

Ія Андрущак

Полтавская Ворскла сообщила о назначении бывшей футболистки сборной Украины Ии Андрущак на должность главного тренера мужской команды Ворсклы U-19.

Об этом сообщила пресс-служба бело-зеленых в среду, 8 ноября.

— Экс-игрок женской Ворсклы и национальной сборной Украины, которая имеет множество титулов и наград украинского футбола, согласилась на предложение клубного руководства поработать с ближайшим резервом бело-зеленых, — говорится в заявлении.

Отмечается, что соглашение с Андрущак рассчитано на полгода. Под ее руководством полтавчане проведут часть сезона в Молодежной лиге, которая завершится в мае.

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Андрущак стала первой женщиной, которая возглавила профессиональную мужскую футбольную команду в Украине.

Первый матч под руководством Андрущак команда Ворсклы U-19 проведет в пятницу, 10 ноября, на выезде против сверстников из Оболони.

Что известно об Ие Андрущак

Ие Андрущак 36 лет. Она играла в полузащите и завершила игровую карьеру в августе 2021 года. В футболке сборной Украины Андрущак провела 58 матчей, в которых забила два гола.

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С тех пор она получила тренерский диплом уровня А и работала в тренерских штабах женской сборной Украины и Ворсклы, однако самостоятельного опыта до сих пор не имела.

Андрущак также была выбрана амбассадором финала женской Лиги чемпионов в 2018 году в Киеве.

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Источник: ФК Ворскла

Фото: Ия Андрущак

Ворскла, Футбол
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