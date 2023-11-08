Я бы очень хотел, чтобы это был февраль: Усик о новой дате боя с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик сообщил, что дата поединка за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри должна определиться на следующей неделе.

Украинец довольно одобрительно отозвался на перспективу проведения боя с британцем в феврале 2024 года.

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон на своей странице в соцсети X, ссылаясь на Reuters.

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— Это может быть февраль, и я бы очень хотел, чтобы это был февраль. Я был готов на 23 декабря, но, поскольку Фьюри получил травмы и нокдаун, его (бой, — Ред.) будет перенесен на следующий год, — сказал Усик.

Бой Усик — Фьюри был запланирован на 23 декабря, но из-за того, что британец получил рассечение в поединке с Фрэнсисом Нганну, а также из-за того, что ему понадобится больше времени на восстановление, поединок перенесли.

Недавно промоутер британца Фрэнк Уоррен заявлял, что бой состоится до 2 марта. Уоррен сказал, что точную дату боя объявят “довольно скоро”.

На кону боя Усик — Фьюри будут стоять четыре чемпионских пояса и звание абсолютного чемпиона мира. В контракте сторон прописан бой-реванш.

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