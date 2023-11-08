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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Заря – Маккаби Тель-Авив: где смотреть матч Лиги конференций и прогноз букмекеров

ФК Зоря
Фото: ФК Заря

Заря встретится с израильским Маккаби Тель-Авив в матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24. Игра состоится 9 ноября в Люблине на одноименной арене.

Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть Заря — Маккаби

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

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Прогноз букмекеров на игру Заря — Маккаби

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Робби Кина. На победу клуба из Тель-Авива принимают ставки с коэффициентом 1.86. Успех украинского клуба оценивают в 4.50. Ничейный исход встречи в основное время — 3.75.

На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.85.

Отметим, что очную встречу команд в третьем туре Лиги конференций УЕФА перенес с 26 октября на 25 ноября из-за нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль.

Во втором туре Лиги конференций Заря обыграла исландский Брейдаблик со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард Зари Игорь Горбач.

В турнирной таблице квартета В сейчас Заря идет второй после двух сыгранных матчей. В активе команды 4 очка. Лидирует в группе бельгийский Гент — 7 очков в трех матчах.

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Лига конференций, ФК Заря, Футбол
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