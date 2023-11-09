Заря – Маккаби Тель-Авив: где смотреть матч Лиги конференций и прогноз букмекеров
Заря встретится с израильским Маккаби Тель-Авив в матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24. Игра состоится 9 ноября в Люблине на одноименной арене.
Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть Заря — Маккаби
Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.
Прогноз букмекеров на игру Заря — Маккаби
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Робби Кина. На победу клуба из Тель-Авива принимают ставки с коэффициентом 1.74. Успех украинского клуба оценивают в 5.00. Ничейный исход встречи в основное время — 4.00.
На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.86.
Матч доверили обслуживать бригаде арбитров из Шотландии во главе с Джоном Битоном. Ему будут помогать Дэниэль Макфарлейн и Дуглас Поттер. Четвертый арбитр — Мэтью Макдермид.
Отметим, что очную встречу команд в третьем туре Лиги конференций УЕФА перенес с 26 октября на 25 ноября из-за нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль.
Во втором туре Лиги конференций Заря обыграла исландский Брейдаблик со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард Зари Игорь Горбач.
В турнирной таблице квартета В сейчас Заря идет второй после двух сыгранных матчей. В активе команды 4 очка. Лидирует в группе бельгийский Гент — 7 очков в трех матчах.
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