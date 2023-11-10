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Заря потерпела поражение от Маккаби Тель-Авив в матче Лиги конференций

Зоря Маккабі
Фото: Getty Images

Луганская Заря уступила израильскому Маккаби Тель-Авив в матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций.

Игра прошла в Люблине на одноименном стадионе и завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных гостей.

Все три гола подопечные Робби Кина забили еще в первом тайме. Сначала на седьмой минуте счет открыл Деррик Лукассен, а затем Дор Перец отметился дублем.

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Подопечным Валерия Кривенкова удалось отыграть один мяч — на 74-й минуте отличился 19-рычный форвард луганчан Игорь Горбач.

В другом матче группы бельгийский Гент одержал победу над исландским Брейдабликом со счетом 3:2.

В турнирной таблице Гент продолжает лидировать с 10 очками после четырех матчей. Вторым идет Маккаби — 6 очков в трех матчах, третья — Заря (4 очка в трех матчах), а на последнем месте Брейдаблик (0 очков в четырех матчах).

Матчи пятого тура Лиги конференций УЕФА состоятся 30 ноября: Гент примет Зарю, а Брейдаблик сыграет с Маккаби.

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Напомним, УЕФА перенес ранее выездную встречу луганской Зари с израильским клубом Маккаби на 25 ноября.

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Лига конференций, ФК Заря, Футбол
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