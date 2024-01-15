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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Напомнил об израильских заложниках: в Турции арестовали футболиста за празднование гола

Сагів Єхезкель

Турецкий футбольный клуб Антальяспор решил расторгнуть контракт с израильским игроком Сагивом Ехезкелем из-за празднования гола в ворота Трабзонспора.

Команды играли в воскресенье в рамках турецкой Суперлиги на стадионе Анталья Стадиум.

Гол Ехезкеля на 68-й минуте помог Антальяспору вырвать ничью в домашнем матче со счетом 1:1.

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Но из-за празднования гола Ехезкель попал в заголовки мировых СМИ. Израильский полузащитник показал на свой запястье, на котором была повязка с надписью 100 дней. 7.10 и рисунком в виде звезды Давида.

После празднования гола турецкий клуб выступил с заявлением, в котором говорилось о решении исключить его из команды. Антальяспор заявил, что Ехезкель “действовал против национальных ценностей” Турции, когда показал надпись на запястье.

— Он будет исключен из команды по решению совета директоров. Наш совет директоров никогда не допустит поведения, противоречащего чувствам нашей страны, даже если на кону будет стоять чемпионство или трофей, — говорится в заявлении ФК.

Президент клуба также пообещал расторгнуть контракт с 28-летним хавбеком.

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Кроме того, после празднования гола турецкая прокуратура начала расследование против футболиста. Министр юстиции страны Йылмаз Тунч заявил, что спортсмена обвиняют в “подстрекательстве людей к ненависти и вражде”.

По сообщениям ряда турецких СМИ, Ехезкеля арестовала полиция Анталии в воскресенье вечером. В понедельник стало известно, что футболиста освободили из-под стражи и, вероятно, депортируют в Израиль.

7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС атаковала Израиль. Террористы прорвались в страну, одновременно нанося массированный ракетный удар.

Атака сопровождалась массовыми зверствами и убийствами мирного населения. В результате атаки ХАМАС погибли более 1,4 тыс. человек в Израиле. Еще более сотни оказалась в плену.

В ответ на вторжение Израиль начал операцию в Газе. Украина, США, страны Европы и ряд стран мира осудили атаку ХАМАС.

Фото: Antalyaspor/X

Источник: Sport Bible

Израиль, Туреччина, Футбол
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