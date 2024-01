Напомнил об израильских заложниках: в Турции арестовали футболиста за празднование гола

Турецкий футбольный клуб Антальяспор решил расторгнуть контракт с израильским игроком Сагивом Ехезкелем из-за празднования гола в ворота Трабзонспора.

Команды играли в воскресенье в рамках турецкой Суперлиги на стадионе Анталья Стадиум.

Гол Ехезкеля на 68-й минуте помог Антальяспору вырвать ничью в домашнем матче со счетом 1:1.

Но из-за празднования гола Ехезкель попал в заголовки мировых СМИ. Израильский полузащитник показал на свой запястье, на котором была повязка с надписью 100 дней. 7.10 и рисунком в виде звезды Давида.

Turkish prosecutors launched an investigation against Israeli soccer player Sagiv Yehezkel on charges of “inciting people to hatred and hostility.”

His crime, making a heart sign with his hands to the camera, and showing the words “100 days. 7.10” along with a Star of David… pic.twitter.com/KTy4oeLjfE

— Hen Mazzig (@HenMazzig) January 15, 2024