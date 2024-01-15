Напомнил об израильских заложниках: в Турции арестовали футболиста за празднование гола

Турецкий футбольный клуб Антальяспор решил расторгнуть контракт с израильским игроком Сагивом Ехезкелем из-за празднования гола в ворота Трабзонспора.

Команды играли в воскресенье в рамках турецкой Суперлиги на стадионе Анталья Стадиум.

Гол Ехезкеля на 68-й минуте помог Антальяспору вырвать ничью в домашнем матче со счетом 1:1.

Сейчас смотрят

Но из-за празднования гола Ехезкель попал в заголовки мировых СМИ. Израильский полузащитник показал на свой запястье, на котором была повязка с надписью 100 дней. 7.10 и рисунком в виде звезды Давида.

Turkish prosecutors launched an investigation against Israeli soccer player Sagiv Yehezkel on charges of “inciting people to hatred and hostility.” His crime, making a heart sign with his hands to the camera, and showing the words “100 days. 7.10” along with a Star of David… pic.twitter.com/KTy4oeLjfE — Hen Mazzig (@HenMazzig) January 15, 2024

После празднования гола турецкий клуб выступил с заявлением, в котором говорилось о решении исключить его из команды. Антальяспор заявил, что Ехезкель “действовал против национальных ценностей” Турции, когда показал надпись на запястье.

— Он будет исключен из команды по решению совета директоров. Наш совет директоров никогда не допустит поведения, противоречащего чувствам нашей страны, даже если на кону будет стоять чемпионство или трофей, — говорится в заявлении ФК.

Президент клуба также пообещал расторгнуть контракт с 28-летним хавбеком.

Kamuoyunun Dikkatine! Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar… pic.twitter.com/Bu67KF27zp — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) January 14, 2024

Кроме того, после празднования гола турецкая прокуратура начала расследование против футболиста. Министр юстиции страны Йылмаз Тунч заявил, что спортсмена обвиняют в “подстрекательстве людей к ненависти и вражде”.

По сообщениям ряда турецких СМИ, Ехезкеля арестовала полиция Анталии в воскресенье вечером. В понедельник стало известно, что футболиста освободили из-под стражи и, вероятно, депортируют в Израиль.

7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС атаковала Израиль. Террористы прорвались в страну, одновременно нанося массированный ракетный удар.

Атака сопровождалась массовыми зверствами и убийствами мирного населения. В результате атаки ХАМАС погибли более 1,4 тыс. человек в Израиле. Еще более сотни оказалась в плену.

В ответ на вторжение Израиль начал операцию в Газе. Украина, США, страны Европы и ряд стран мира осудили атаку ХАМАС.

Фото: Antalyaspor/X

Источник: Sport Bible

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.