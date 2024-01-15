Сборная Украины проведет спарринг с Японией в рамках подготовки к Олимпиаде

Олимпийская сборная Украины по футболу определилась с первым соперником для подготовки к выступлению на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Украина сыграет с Японией U-23

Сине-желтые будут готовиться к Играм в два этапа. В рамках первого подопечные Руслана Ротаня проведут выездной контрольный поединок против сборной Японии U-23.

Игра состоится 25 марта 2024 года в японской Фукуоке на стадионе Микуни Китакюсю. Начало матча в 19:15 по местному времени (в 12:15 по киевскому).

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В рамках второго этапа подготовки украинская команда сыграет в июне на турнире для команд U-23 во Франции.

На Олимпиаде Украину смогут представить футболисты, которые родились не ранее 2001 года. В то же время, регламент позволяет внести в заявку трех старших по возрасту игроков.

Среди футболистов, которые помогли Украине завоевать путевку на Олимпиаду-2024, но проходят по возрасту — четыре исполнителя: Александр Сирота, Максим Таловеров, Александр Назаренко и Артем Бондаренко.

Мужской футбольный турнир Олимпиады-2024 стартует в Париже 24 июля. На предыдущих Играх-2020 в Токио золотые медали завоевала сборная Бразилии, которая пока еще не гарантировала себе выход на турнир.

Участники футбольного турнира на Олимпиаде-2024

В мужском футбольном турнире Олимпиады-2024 примут участие 16 сборных. Франция гарантировала себе место, как хозяин соревнований. Также от Европы выступят Украина, Испания и Израиль.

Африку представят три команды — Марокко, Египет и Мали, две зону КОНКАКАФ — США и Доминиканская Республика, а Океанию — Новая Зеландия.

Представители от Южной Америки (две путевки) определятся в феврале, а в мае станет известно, кто выступит на футбольном турнире на Олимпиаде из азиатских сборных (три). Еще одно место разыграют команды Африки (Гвинеи) и Азии.

Источник : УАФ

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