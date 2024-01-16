Кто помогает Усику готовиться к бою с Фьюри: украинец опубликовал фото
Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к историческому бою против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
Бой Усик — Фьюри запланирован на 17 февраля в столице Саудовской Аравии — Рияде.
Спарринг-партнеры Усика
Обладатель чемпионских поясов по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе показал боксеров, которые помогают ему готовиться к бою с британцем и находятся в тренировочном лагере.
Одним из спарринг-партнеров украинца является сербский боксер Санель Хасанович. Также в его лагере немец Эмануэль Одиасе, который также привлекался во время подготовки к бою с британцем Даниэлем Дюбуа.
Кроме того, вместе с Усиком работают британец Даррен Шили, поляк Мариуш Вах и еще один украинец Владимир Кацук.
Бой Усик — Фьюри за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте состоится 17 февраля в Рияде.
Ранее стал известен андеркард вечера бокса, в котором главным событием станет бой Усик — Фьюри.
В частности, одним из поединков вечера бокса станет реванш бывших чемпионов мира в первом тяжелом весе — австралийца Джея Опетая и латвийца Майриса Бриедиса. Опетай является одним из спарринг-партнеров Фьюри.
Источник: Ready to fight
Фото: Lomus