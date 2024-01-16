Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Самолет А-50: цена, характеристики и их количество в РФ
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Пожар в киевском ТРЦ спровоцировал 7-летний мальчик – полиция
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Кто помогает Усику готовиться к бою с Фьюри: украинец опубликовал фото

Олександр Усик

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к историческому бою против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Бой Усик — Фьюри запланирован на 17 февраля в столице Саудовской Аравии — Рияде.

Спарринг-партнеры Усика

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе показал боксеров, которые помогают ему готовиться к бою с британцем и находятся в тренировочном лагере.

Сейчас смотрят

Одним из спарринг-партнеров украинца является сербский боксер Санель Хасанович. Также в его лагере немец Эмануэль Одиасе, который также привлекался во время подготовки к бою с британцем Даниэлем Дюбуа.

Кроме того, вместе с Усиком работают британец Даррен Шили, поляк Мариуш Вах и еще один украинец Владимир Кацук.

Усик зі спаринг-партнерами

Фото: Ready to fight

Бой Усик — Фьюри за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте состоится 17 февраля в Рияде.

Ранее стал известен андеркард вечера бокса, в котором главным событием станет бой Усик — Фьюри.

В частности, одним из поединков вечера бокса станет реванш бывших чемпионов мира в первом тяжелом весе — австралийца Джея Опетая и латвийца Майриса Бриедиса. Опетай является одним из спарринг-партнеров Фьюри.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Читайте также
Кролик против жирафа: Леннокс Льюис дал прогноз на бой Усик — Фьюри
Леннокс Льюїс

Источник: Ready to fight

Фото: Lomus

Бокс, Александр Усик
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Я не из тех фанатов, которые будут плакать: Джошуа назвал своего фаворита боя Усик — Фьюри
Ентоні Джошуа
Усик — Фьюри: полный андеркард вечера бокса
Ф'юрі - Усик
Ломаченко объявил о проведении боя с Камбососом за вакантный пояс IBF
Василь Ломаченко
На кону будет стоять титул IBF: известно, когда состоится следующий бой Ломаченко
Василь Ломаченко
Спарринг-партнером Фьюри перед боем с Усиком станет непобедимый боксер из Австралии
Джей Опетая

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь