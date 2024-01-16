Рома уволила Жозе Моуринью с должности главного тренера

Итальянская Рома уволила с поста главного тренера португальского специалиста Жозе Моуринью. Об этом говорится на официальном сайте римлян.

Вместе с Моуринью клуб покинут также его ассистенты.

Португалец возглавлял Рому с 2021 года, сменив на этом посту своего соотечественника Паулу Фонсеку. Моуринью привел волков к победе в финале Лиги конференций в 2022 году, а клуб таким образом добыл свой первый еврокубковый трофей в истории.

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В предыдущем сезоне Особенный вывел Рому в финал Лиги Европы, где волки проиграли испанской Севилье в серии пенальти, сыграв в основное и компенсированное время 1:1.

— Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас в Роме за его страсть и усилия с момента его прихода в клуб. У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его пребывании в Роме, но мы считаем, что немедленные изменения в интересах клуба, — говорится в сообщении владельцев Ромы Дэна и Райана Фридкинов.

Пресс-служба Ромы добавила, что дальнейшая информация о новом тренерском штабе появится позже.

Grazie da parte di tutti noi all’AS Roma, José! #ASRoma pic.twitter.com/3uwjHlEU1f — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

В карьере Моуринью Рома стала вторым итальянским клубом в карьере Моуринью. В Серии А он также возглавлял Интер, с которым дважды выиграл Скудетто и Лигу чемпионов (2010).

Контракт Моуринью с Ромой истекал летом 2024 года. Руководство клуба решило разорвать соглашение после громких поражений команды от Милана (1:3) в Серии А и от Лацио в римском дерби в рамках Кубка Италии (0:1).

Источник: ФК Рома

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