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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Я не из тех фанатов, которые будут плакать: Джошуа назвал своего фаворита боя Усик — Фьюри

Ентоні Джошуа
Фото: Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа считает, что Александр Усик должен победить его соотечественника Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом он сказал в интервью Sky Sports, отметив, что в будущем хотел бы встретиться на ринге с Фьюри.

— Это будет хороший бой. Я думаю, что Усик имеет преимущество. Меня это не очень беспокоит. Я просто хочу, чтобы они здоровыми покинули ринг. Это тяжелая игра. Поэтому это все, о чем я могу попросить, чтобы они покинули ринг здоровыми, — сказал Джошуа.

Он добавил, что не является одним из фанатов, которые начинают плакать, когда кто-то проигрывает или выигрывает. Что есть, то есть, добавил Джошуа, пожелав успеха обоим боксерам.

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Отвечая на вопрос о том, с кем из нынешних чемпионов он хотел бы встретиться, Джошуа сказал, что с Фьюри. Он отметил, что это будет отличный бой, как для него, так и для болельщиков.

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Ентоні Джошуа

Следующим соперником Энтони Джошуа станет бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну. Поединок состоится 8 марта в Саудовской Аравии. Потенциально победитель этого боя будет претендовать на бой с победителем поединка Усик — Фьюри.

В 2021 году Джошуа проиграл свои пояса WBO, IBF и WBA Усику, а в следующем году уступил также в матче-реванше. В то же время, он никогда не дрался с чемпионом WBC Фьюри.

Что известно о бое Усик — Фьюри

Бой Усик — Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии — Рияде.

На кону будут стоять четыре пояса: три (WBA, WBO и IBF), которыми владеет Усик, а также титул WBC Фьюри.

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8 января стартовала частичная продажа билетов на бой Усик — Фьюри. Самые дешевые билеты стоят около 720 грн. Самые дорогие сейчас предлагаются в категории Diamond за чуть более 15 тыс. грн.

Источник: Sky Sports
Бокс, Энтони Джошуа, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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