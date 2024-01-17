Капитан Тоттенхэма обошел Роналду в голосовании за лучшего футболиста Азии

Капитана английского Тоттенхэма и сборной Южной Кореи Сон Хын Мина признали лучшим футболистом Азии за последние 12 месяцев. Для игрока это уже седьмой подряд титул.

Звезда корейского футбола получил награду Лучший футболист Азии, которая вручается игроку, являющемуся представителем страны, входящей в Азиатскую футбольную конфедерацию, или играющему за клуб, выступающий под эгидой АФК.

В голосовании футбольных журналистов и экспертов Сон обошел своего соотечественника Ким Мин Чжэ, выступающего за мюнхенскую Баварию, а также португальца Криштиану Роналду из саудовского Аль-Насра.

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За капитана Тоттенхэма отдали 22,9% голосов, Ким Мин Чжэ набрал 19,54%, а Роналду — 17,06%.

— Наш капитан, — написали в социальной сети X шпоры, сообщив новость о победе Сона в номинации.

Our captain Congratulations to @Sonny7 on winning the Best Footballer in Asia award for the seventh year in a row! pic.twitter.com/u4haWbUrn9 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 16, 2024

Также на награду претендовали Садио Мане, Карим Бензема и Н’Голо Канте, которые выступают в саудовской профессиональной лиге.

За последние 12 месяцев Сон Хын Мин забил за клуб и национальную команду 27 голов.

Сейчас футболист вместе с азиатскими тиграми выступает на Кубке Азии, где Южная Корея в первой игре группового этапа обыграла Бахрейн со счетом 3:1. Следующие поединки состоятся против Иордании и Малайзии.

Источник : Daily Mail

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