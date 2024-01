Капитан Тоттенхэма обошел Роналду в голосовании за лучшего футболиста Азии

Капитана английского Тоттенхэма и сборной Южной Кореи Сон Хын Мина признали лучшим футболистом Азии за последние 12 месяцев. Для игрока это уже седьмой подряд титул.

Звезда корейского футбола получил награду Лучший футболист Азии, которая вручается игроку, являющемуся представителем страны, входящей в Азиатскую футбольную конфедерацию, или играющему за клуб, выступающий под эгидой АФК.

В голосовании футбольных журналистов и экспертов Сон обошел своего соотечественника Ким Мин Чжэ, выступающего за мюнхенскую Баварию, а также португальца Криштиану Роналду из саудовского Аль-Насра.

За капитана Тоттенхэма отдали 22,9% голосов, Ким Мин Чжэ набрал 19,54%, а Роналду — 17,06%.

Our captain

Congratulations to @Sonny7 on winning the Best Footballer in Asia award for the seventh year in a row! pic.twitter.com/u4haWbUrn9

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 16, 2024