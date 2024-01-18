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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Свитолина уверенно вышла в третий круг Australian Open

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела второй круг на турнире серии Grand Slam — Australian Open-2024.

В двух сетах 19-я сеяная украинка справилась с представительницей Болгарии Викторией Томой со счетом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 6 минут, за которые Свитолина сделала один эйс, допустила одну ошибку и реализовала шесть из семи брейкпойнтов.

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Australian Open-2024. Элина Свитолина — Виктория Томова — 6:1, 6:3

На старте встречи Свитолина проиграла первый гейм, но выиграла шесть следующих. Второй сет проходил при равной борьбе, но в седьмом розыгрыше Элина сделала брейк и повела в счете. После этого она дожала соперницу и завершила партию победой 6:3.

Это была третья очная встреча спортсменку — в предыдущих украинка также не проигрывала.

В третий круг австралийского мэйджора Свитолина вышла в девятый раз. Лучшим результатом для украинки на кортах Мельбурна был четвертьфинал, куда она дважды выходила в 2018 и 2019 годах.

За выход в 1/8 финала турнира Свитолина сыграет против победительницы матча между чешкой Екатериной Синяковой и швейцаркой Викторией Голубич.

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Накануне в третий круг Australian Open-2024 вышли Леся Цуренко, обыгравшая Ребеку Масарову из Испании, а также Марта Костюк после победы над сеяной бельгийкой Элизе Мертенс.

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Australian Open, Элина Свитолина, Теннис
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