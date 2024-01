Свитолина уверенно вышла в третий круг Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела второй круг на турнире серии Grand Slam — Australian Open-2024.

В двух сетах 19-я сеяная украинка справилась с представительницей Болгарии Викторией Томой со счетом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 6 минут, за которые Свитолина сделала один эйс, допустила одну ошибку и реализовала шесть из семи брейкпойнтов.

На старте встречи Свитолина проиграла первый гейм, но выиграла шесть следующих. Второй сет проходил при равной борьбе, но в седьмом розыгрыше Элина сделала брейк и повела в счете. После этого она дожала соперницу и завершила партию победой 6:3.

Это была третья очная встреча спортсменку — в предыдущих украинка также не проигрывала.

Svitolina sails through

The world No.23 secures a spot in the third round with a 6-1 6-3 win over Tomova!@ElinaSvitolina • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/y4hxuXWC85

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2024