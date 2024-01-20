Украинская теннисистка пожала руку россиянке: реакция Минмолодьспорта и что говорит сама спортсменка

Во время Australian Open украинская теннисистка Елизавета Котляр пожала руку представительнице РФ Владе Минчевой. Что об этом говорят в Министерстве молодежи и спорта Украины и Федерации тенниса Украины — читайте в материале Фактов ICTV.

Реакция Министерства молодежи и спорта

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный отреагировал на ситуацию с 16-летней украинской теннисисткой Елизаветой Котляр, которая пожала руку россиянке Владе Минчевой после проигрыша в первом раунде юниорского Australian Open.

— Мой мессенджер разрывается сообщениями, что 16-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр пожала руку россиянке после матча на турнире Australian Open. Причины такого поступка, а также все обстоятельства, мы сейчас изучаем и позже дадим позицию министерства, — написал он в Facebook.

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По его мнению россияне спровоцировали нашу спортсменку.

— Первое впечатление было, что россияне спровоцировали нашу спортсменку. Все, кто участвовал в крупных турнирах, знают, какое напряжение там происходит, вот и атлеты могут стать легкой мишенью для провокаций. Тем более, что видим, как на каждом турнире россияне пытаются использовать украинских атлетов для собственной пропаганды. Именно это мы и заметили в исполнении российских пропагандистских медиа, — отметил он.

Кроме того, Бедный отметил, что прежде чем давать оценку ситуации, нужно детально ее изучить и услышать саму Елизавету Котляр и ее родителей.

— Мы продолжаем изучать ситуацию и вместе со спортивной федерацией примем взвешенные решения. И конечно, открыто все прокомментируем, — подчеркнул он.

Реакция Федерация тенниса Украины

В Федерации тенниса Украины отреагировали на обмен рукопожатием между украинской и российской спортсменками и отметили, что поддерживают общую позицию украинских теннисистов не пожимать руку представителям страны-агрессора.

— Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком. Елизавета Котляр еще несовершеннолетняя, поэтому мы связались с ее отцом Константином для того чтобы он прокомментировал инцидент, который дал возможность российской пропаганде начать свою грязную работу, — отметили в ведомстве.

Так, отец юной спортсменки сообщил, что “девушка во время соревнования очень нервничала и на автомате выполнила послематчевый ритуал — “пожала руку сопернице, ведь не понимала, что за сеткой стояла представительница страны, совершившей нападение на нашу Родину”. Он отметил, что спортсменка очень сожалеет о своем поступке.

Напомним, что в первом раунде юниорского Australian Open украинка Елизавета Котляр уступила представительнице РФ Владе Минчевой (2:6, 4:6). После проигрыша она пожала руку россиянке.

Пропагандистские СМИ уже подхватили этот эпизод и назвали его “маленькой, но важной победой”.

Фото: Федерации тенниса Украины

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