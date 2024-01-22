Эти награды теряют доверие: Роналду о признании Месси игроком 2023 года от ФИФА

Форвард сборной Португалии и саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду высказался об индивидуальных наградах в профессиональном футболе.

Спортсмен считает, что такие награды, как Золотой мяч и The Best FIFA “теряют доверие” из-за недавних побед аргентинца Лионеля Месси.

Месси восемь раз выигрывал Золотой мяч, причем по меньшей мере трижды эксперты и болельщики выражали сомнения в справедливости присуждения награды аргентинцу. Особенно три последних раза, когда он опередил Эрлинга Холанда (2023), Роберта Левандовски (2021) и Вирджила ван Дейка (2019).

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Недавно ФИФА назвала аргентинца лучшим футболистом 2023 года. Он неожиданно опередил в этой номинации Холанда и Килиана Мбаппе.

Роналду не попал в шорт-лист номинантов FIFA The Best и оказался вне 30-ти претендентов на Золотой мяч. В то же время португалец забил в 2023 году 54 гола за клуб и сборную, став лучшим бомбардиром в мире в прошлом году.

— Нельзя сказать, что Месси не заслуживал этого, или Холанд, или даже Мбаппе. Но цифры есть, а цифры не обманывают. Вы должны учитывать весь сезон. Просто я больше не верю в такие награды, несмотря на то, что я выиграл в номинациях на Globe Soccer Awards, — сказал Роналду в интервью Record.

Роналду добавил, что “привык к этому” и сказал, что знает, как работают футбольные институты и организации. Португалец также признался, что не смотрел церемонию награждения The Best.

Напомним, Месси неожиданно признали лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА, а осенью 2023 года он получил награду Золотой мяч-2023. Летом 2023 года аргентинец начал выступления за американский клуб Интер Майами.

Источник: Record

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