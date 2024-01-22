Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков в истории Ла Лиги — тренер потрясен

В матче 21-го тура чемпионата Испании Жирона разгромила Севилью со счетом 5:1 на домашней арене Эстадио Мунисипаль де Монтильиви.

Четыре гола в матче забили украинские футболисты — хет-трик оформил Артем Довбик, после чего еще один мяч в ворота соперника забил Виктор Цыганков. Точку в матче поставил уругваец Кристиан Стуани, вколотив пятый мяч в сетку ворот Севильи.

Интересно, что Довбику удалось забить три мяча за 6 минут и 32 секунды, что является одним из самых быстрых хет-триков в истории испанского чемпионата. Быстрее забивали только Давид Вилья (5 минут и 24 секунды) и Карим Бензема (6 минут и 30 секунд).

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После матча тренер Жироны Мичел отметил перформанс Довбыка, признавшись, что третий забитый гол произвел на него впечатление.

— Довбик и Стуани? Мы много находимся в штрафной площади, и это позволяет нам забивать много мячей в ворота. У нас есть энергия, игроки, которые превосходят соперников по вертикали, скорости и точности. Довбик обладает невероятной способностью забивать голы. Его третий гол — брутальный, один из лучших, который мы видели, — заявил специалист.

В гонке бомбардиров чемпионата Довбик сравнялся по количеству забитых мячей (14) со звездой мадридского Реала Джудом Беллингемом. Причем украинец опережает англичанина в этом показателе за счет большего количества ассистов — пять против трех.

В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона занимает первую строчку, имея 52 очка после 21 матча. Мадридский Реал (51) идет вторым, но имеет игру в запасе. Тройку лидеров замыкает Барселона, у которой 44 очка в 20 матчах.

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