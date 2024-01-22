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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Умер легендарный украинский баскетболист Анатолий Поливода

Анатолій Поливода

Умер украинский баскетболист и олимпийский чемпион Анатолий Поливода. Ему было 76 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

— Федерация баскетбола Украины соболезнует родным и близким. Царство небесное и вечный покой его душе, — говорится в сообщении.

Поливода является бронзовым призером Олимпийских игр 1968 года в Мексике в составе команды СССР, а также чемпионом мюнхенской Олимпиады-1972.

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Что известно об Анатолии Поливоде

Он родился в 1947 году в городе Енакиево Донецкой области. Карьеру начал в донецком Авангарде, а позже перешел в киевский Будивельник, с которым стал чемпионом СССР, дважды выигрывал серебро, еще дважды был бронзовым призером.

Кроме бронзы и золота Олимпийских игр, Поливода выигрывал чемпионат мира-1967 с командой, а также был признан лучшим игроком турнира. В том же году украинский баскетболист одержал победу на чемпионате Европы. Позже на баскетбольном Евро он со сборной торжествовал еще в 1969 и 1971 годах.

Именно на Олимпиаде в Мюнхене Поливода провел фактически последний поединок. За два дня до финала он пережил серьезный приступ и за игрой наблюдал с трибун.

Годами позже врачи определили, что спортсмен страдает врожденным синдромом Вольфа-Паркинсона-Вайта (врожденная аномалия структуры сердца, при которой у человека есть дополнительная проводящая система миокарда, — Ред.).

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Источник и фото: ФБУ

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Баскетбол, смерть спортсмена
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