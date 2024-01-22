Соперница украинок на Australian Open неоднозначно высказалась об агрессии России

Соперницей украинки Даяны Ястремской в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису станет 19-летняя Линда Носкова из Чехии.

На стадии 1/8 финала чешка встречалась с Элиной Свитолиной, но украинка во время матча решила сняться из-за повреждения спины.

Во время пресс-конференции после матча журналисты спросили у Носковой, что она думает об откровенных разговорах украинских теннисисток о войне на фоне того, что ее следующей соперницей будет снова украинка.

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Чешка сказала, что не очень следит за событиями в Украине, а войну, которую развязала Россия, она назвала “плохим событием”.

— По этой теме, я не знаю столько информации, сколько знают украинцы или россияне. Поэтому я не совсем тот человек, который должен говорить на эту тему. Я знаю, есть много игроков, украинских и российских, которые относятся к этому очень серьезно, как и положено. Очевидно, что такое плохое событие, скажем так, происходит, я думаю, уже около двух лет, — сказала Носкова.

Комментируя предстоящую игру против Ястремской, чешка сказала, что никогда не играла против украинки, но считает, что она “более агрессивная теннисистка”. Она отметила, что должна быть готова ко всему, ведь не знает стиля Даяны.

Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв в двух сетах “нейтральную” белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.

Источник: Australian Open

Скриншот: Australian Open

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