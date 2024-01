Ощущение, будто кто-то выстрелил в спину: Свитолина со слезами снялась с матча Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с матча 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии по теннису-2024. Наша спортсменка не смогла доиграть матч против 19-летней чешки Линды Носковой.

При счете 2:0 в пользу соперницы Элина взяла медицинский таймаут, после которого решила сняться с матча.

Покидая корт, украинка не смогла сдержать эмоций.

A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.

Linda Noskova advances to the quarterfinals.

Speedy recovery, Elina #AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024