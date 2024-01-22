Ощущение, будто кто-то выстрелил в спину: Свитолина со слезами снялась с матча Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с матча 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии по теннису-2024. Наша спортсменка не смогла доиграть матч против 19-летней чешки Линды Носковой.

При счете 2:0 в пользу соперницы Элина взяла медицинский таймаут, после которого решила сняться с матча.

Покидая корт, украинка не смогла сдержать эмоций.

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Свитолина снялась с матча на АО-2024

A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3. Linda Noskova advances to the quarterfinals. Speedy recovery, Elina #AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024

Во время пресс-конференции Свитолина объяснила, что она почувствовала острый спазм, который “полностью заклинил спину”.

— У меня случился спазм, или я точно не знаю, что это такое, но боль будто стреляла в первом гейме, на последних двух очках. Ничего не могла поделать. Полностью заклинило мою спину. Просто очень грустно.

Она добавила, что ранее у нее были травмы спины из-за усталости после матча, но отметила, что “эта травма возникла из ниоткуда”. Свитолина сказала: У меня было такое ощущение, будто кто-то выстрелил мне в спину.

Следующей соперницей Линды Носковой станет украинка Даяна Ястремская, которая в 1/8 финала обыграла “нейтральную” белоруску Викторию Азаренко в двух сетах.

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