Из-за атаки РФ пострадал спорткомплекс СК Локомотив — фото до и после

В результате российской ракетной атаки во вторник, 23 января, подвергся разрушениям киевский стадион Локомотив. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Стадион расположен в Соломенском районе и является тренировочной базой столичного футбольного клуба Локомотив, который выступает в текущем сезоне во Второй лиге.

— В результате обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализныци в Киеве. Один человек ранен. Сейчас на месте работают взрывотехники и ГСЧС, — сообщили в УЗ.

Там добавили, что на этом стадионе ежедневно тренировались более полутысячи детей железнодорожников и из временно перемещенных семей из таких городов, как Херсон, Мариуполь и Мелитополь. Детей на момент ракетного обстрела на территории комплекса не было.

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Масштаб разрушений оценят после завершения спасательных работ. Все тренировки на арене во вторник, 23 января, отменили.

В киевском Локомотиве показали кадры до и после ракетного обстрела российских террористов.

— Самое страшное утро для большой семьи Локо! Очередной акт терроризма от никчемных мразот, которые не имеют никаких ценностей, — написала на странице киевского Локомотива в социальной сети Instagram.

Что известно о Локомотиве

Он является одним из старейших ф футбольных клубов столицы. Сейчас выступает во Второй лиге.

Стадион Локомотив открыли 2 августа 1925 года на месте стадиона для игр работников железнодорожного вокзала, современное название получил в октябре 1935 года.

Известно, что три месяца назад на стадионе провели ремонтные работы. Также на базе СК Локомотив тренировался детский баскетбольный клуб Станислава Медведенко Медведи.

Фото: Укрзализница

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