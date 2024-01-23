Из-за атаки РФ пострадал спорткомплекс СК Локомотив — фото до и после
В результате российской ракетной атаки во вторник, 23 января, подвергся разрушениям киевский стадион Локомотив. Об этом сообщили в Укрзализныце.
Стадион расположен в Соломенском районе и является тренировочной базой столичного футбольного клуба Локомотив, который выступает в текущем сезоне во Второй лиге.
— В результате обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализныци в Киеве. Один человек ранен. Сейчас на месте работают взрывотехники и ГСЧС, — сообщили в УЗ.
Там добавили, что на этом стадионе ежедневно тренировались более полутысячи детей железнодорожников и из временно перемещенных семей из таких городов, как Херсон, Мариуполь и Мелитополь. Детей на момент ракетного обстрела на территории комплекса не было.
Масштаб разрушений оценят после завершения спасательных работ. Все тренировки на арене во вторник, 23 января, отменили.
В киевском Локомотиве показали кадры до и после ракетного обстрела российских террористов.
— Самое страшное утро для большой семьи Локо! Очередной акт терроризма от никчемных мразот, которые не имеют никаких ценностей, — написала на странице киевского Локомотива в социальной сети Instagram.
Что известно о Локомотиве
Он является одним из старейших ф футбольных клубов столицы. Сейчас выступает во Второй лиге.
Стадион Локомотив открыли 2 августа 1925 года на месте стадиона для игр работников железнодорожного вокзала, современное название получил в октябре 1935 года.
Известно, что три месяца назад на стадионе провели ремонтные работы. Также на базе СК Локомотив тренировался детский баскетбольный клуб Станислава Медведенко Медведи.
Фото: Укрзализница