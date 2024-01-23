Интер забил поздний гол в ворота Наполи и выиграл Суперкубок Италии

Миланский Интер обыграл Наполи в Суперкубке Италии. Игра состоялась в столице Саудовской Аравии и завершилась со счетом 1:0 в пользу нерадзурри.

Первый тайм матча прошел без голов. Вторая половина встречи разворачивалась по подобному сценарию, но на 60-й минуте неаполитанцы остались в меньшинстве после того, как Джованни Симеоне получил вторую желтую карточку.

Единственный гол в матче забил на первой компенсированной минуте Лаутаро Мартинес, выведя Интер вперед.

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Таким образом, Интер стал обладателем Суперкубка Италии в текущем розыгрыше турнира.

Суперкубок Италии. Наполи — Интер — 0:1

На пути к финалу Суперкубка Италии Наполи разгромил Фиорентину со счетом 3:0, а Интер переиграл Лацио с таким же счетом 3:0.

Отметим, что Интер в восьмой раз в своей истории завоевал Суперкубок Италии.

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